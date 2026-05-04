Тайна метро: что означают загадочные знаки возле путей (фото)

Лондонское метро / © unsplash.com

Реклама

Годами пассажиры лондонского метро замечали маленькие таблички с ползунками, не догадываясь об их роли. Оказалось, что это датум-пластины, которые являются критически важными для безопасности движения поездов.

Об этом пишет Mirror.

Такой знак можно регулярно заметить как на станциях метро, так и на наземных железнодорожных платформах Лондона, однако его назначение долгое время оставалось непонятным для многих пассажиров. Речь идет о небольшой табличке возле путей, на которой нанесены цифры, буквы и специальный ползунок. Именно это и вызвало интерес одного из пользователей, который решил выяснить ее значение в интернете.

Реклама

«Для чего это?» — спросил он в сообществе London Underground на Reddit, опубликовав фото таблички со станции.

Датум-пластина на рельсах метро / © reddit.com

Датум-пластина на рельсах метро / © скриншот с видео

В ответ появилось немало объяснений. Один из пользователей написал: «Это так называемая датум-пластина. Считаю, что ее используют для измерения высоты и выравнивания пути, чтобы проверять эти параметры во время инженерных работ и проверок безопасности».

Другой согласился: «Это абсолютно правильно. Такие же используются и в сети National Rail».

Еще один комментатор подробнее объяснил: «Работники путей используют ее, чтобы убедиться, что колея расположена на правильном уровне относительно платформы. Насколько я понимаю, и колея, и ползунок должны быть выровнены — тогда все в норме. Если есть значительное отклонение, это может вызвать беспокойство, ведь поезд может задеть платформу. Мой отец устанавливал такие много лет назад — помню, когда-то у нас дома была полная кухня этих табличек».

Реклама

Еще один пользователь добавил: «Это контрольная (датум) пластина пути. Некоторые имеют красные ползунки, некоторые — зеленые. Красный показывает текущее установленное положение, а зеленый — эталонное, то есть проектное».

Железнодорожный энтузиаст Railway Mayhem на YouTube также объясняет, что эти пластины фактически содержат «секрет» безопасной работы железной дороги.

«Цветной блок — ключевой элемент. Если он красный, это показывает положение пути на момент установки пластины, что помогает контролировать правильное расстояние между поездом и краем платформы. Если же блок зеленый, это означает идеальное положение пути в соответствии с современными стандартами. Инженеры, учитывая ограничения скорости, наклоны и кривизну пути, используют данные с этих пластин вместе с точными измерительными инструментами, чтобы корректировать положение пути для безопасного и плавного движения поездов», — пояснил железнодорожный энтузиаст.

На сайте Railway Shop, где продают списанные такие пластины, отмечают: «Датум-пластины крепятся к конструкциям (мостам, платформам, опорам контактной сети и т.д.), расположенным рядом с путями. Информация на пластине определяет относительное положение пути относительно этой конструкции, что позволяет отслеживать возможные смещения».

Реклама

К слову, в Киеве закрыли последние кассы метро на станциях «Почайна», «Вокзальная» и «Выдубичи», где еще можно было приобрести билеты за наличные. Как сообщили ТСН.ua в КГГА, помещения касс пока будут пустовать. Отныне оплата проезда в подземке стала полностью безналичной: воспользоваться можно терминалами, банковскими или транспортными карточками и онлайн-сервисами.

Новости партнеров