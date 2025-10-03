Тайна подземной красавицы: редчайшая орхидея мира выживает без света

Подземная орхидея Rhizanthella gardneri научилась жить без света, листьев и корней

Самая загадочная и редкая орхидея мира, Rhizanthella gardneri, которая растет под землей в Австралии и никогда не видит света, ныне находится на грани исчезновения. Ученые под руководством профессора ботаники Кингсли Диксона прилагают невероятные усилия, чтобы спасти это уникальное растение от полного исчезновения.

BBC News Украина

Мечта детства и уникальная находка

Кингсли Диксон с детства был очарован иллюстрацией подземной орхидеи Rhizanthella gardneri в книге о диких орхидеях. Он не мог поверить, что цветок может жить под землей без листьев и корней, но при этом удивлять своей красотой.

Его мечта увидеть ее вживую осуществилась лишь в 24 года во время экспедиции в городок Бабакин в Западной Австралии.

«Я пошел в лес и случайно копнул землю – и увидел цветные прицветники орхидеи. Это был очень эмоциональный момент», – вспоминает ученый.

Сегодня Rhizanthella gardneri является одной из самых редких орхидей в мире, из-за потери природной среды ей грозит окончательное уничтожение. В дикой природе ее количество постоянно уменьшается, в некоторые годы исследователи находили только три живых растения, или вообще ни одного. Ситуацию затрудняют и климатические изменения.

"На моих глазах этот вид прошел путь от уникальной находки до практически полного исчезновения," - с грустью признает Диксон.

Жизнь без солнца: уникальный симбиоз

Rhizanthella gardneri – не только редкая, но и одно из самых загадочных растений. Это единственная известная орхидея, полностью живущая и цветущая под землей и никогда не появляющаяся на поверхности. Ученые предполагают, что ее опыляют термиты.

Но как это растение выживает без солнца и фотосинтеза? Ее секрет кроется в уникальном трехстороннем союзе:

Подземная орхидея получает питательные вещества от гриба. Белый тоненький гриб соединяет орхидею с надземным кустом Melaleuca uncinata. Куст поглощает питательные вещества из почвы, которые гриб передает орхидеи.

Эколог Джакопо Калево объясняет, что подобные микоризные ассоциации (связи между растениями и грибами) очень распространены. По его оценкам, до 90% наземных растений имеют следующие симбиозы. Однако подземная орхидея полностью зависит и от гриба и от куста. Если что-то случается с кустом, орхидея гибнет.

«Семена орхидей настолько микроскопичны, что не имеют в себе питательных веществ для роста. Поэтому, чтобы прорасти, орхидея обязательно должна соединиться с живущим в почве грибом, который передает ей питательные вещества», — объясняет Калево.

Угрозы и надежда на спасение

Калево исследовал влияние климатических изменений на орхидеи. Его исследования показывают, что, хотя большинство орхидей могут адаптироваться к жаре, более частые лесные пожары наносят гораздо больший вред. В 2022 году пожар уничтожил кусты Melaleuca и изменил грибные сообщества, делая невозможным рост орхидеи. Однако через два года грибы и кусты начали восстанавливаться, что дает надежду на возвращение подземной орхидеи, если пожары не станут слишком частыми.

Главной же угрозой остается утрата природных ареалов.

Профессор Диксон с командой не только защищает природные места роста, но и пытается вырастить орхидею, гриб и куст Melaleuca в лаборатории. В 1990-х годах уже была удачная попытка, но спустя некоторое время орхидеи погибли из-за неправильного полива. Сейчас, когда в дикой природе осталось гораздо меньше растений, Диксон снова пытается восстановить «подземную экосистему» в горшках, надеясь, что семена орхидеи прорастут.

