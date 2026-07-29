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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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Время на прочтение
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Тайна томатного сока и отечных ног: как авиаперелеты влияют на наше здоровье

Авиаперелеты на большой высоте неестественны для человека, поэтому еда может иметь другой вкус, кожа сохнет, а желудки сдуваются.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Салон самолета

Врачи объяснили причины неприятных ощущений, чки могут появиться во время авиаперелета / © Getty Images

Во время авиаперелетов наибольшее влияние испытывают системы человеческого тела, которые содержат воздух, в частности дыхательная и пищеварительная. Поскольку давление в салоне резко падает по сравнению с уровнем земли, уровень кислорода снижается, что особенно сильно влияет на пассажиров с сопутствующими заболеваниями.

Об этом пишет Daily Mail.

Потеря сознания и изменение вкуса

По статистике медиков, обморок составляет около трети всех неотложных медицинских состояний на борту самолета. Измененный уровень кислорода в сочетании с обезвоживанием и продолжительным сидением на одном месте может вызвать у людей ощущение необычной и сильной усталости.

«В основном эти симптомы временные и исчезают вскоре после приземления, но принятие нескольких простых мер может сделать полет гораздо более комфортным», — отмечает врач Роджер Хендерсон.

Эксперт также объясняет, что сухой воздух в салоне уменьшает количество влаги в носу и рту, из-за чего нашим рецепторам становится гораздо труднее работать. Именно поэтому сладкая и соленая пища кажется нам пресной, тогда как продукты со вкусом умами, такие как томатный сок, вкусятся в воздухе гораздо лучше.

Почему возникает вздутие и боль в ушах

Когда самолет стремительно набирает высоту, атмосферное давление в салоне меняется, из-за чего любой воздух, оказавшийся в кишечнике, начинает расширяться. Специалисты называют это явление «высотным вздутием», которое действует по тому же физическому принципу, через который надуваются закрытые пластиковые бутылки с водой после взлета.

«Вместо того чтобы есть большими порциями, попробуйте разделить ваше обычное количество пищи на 5-6 приемов», — советует диетология Меган Росси.

По этой же причине разница давления заставляет барабанные перепонки втягиваться, что вызывает знакомую для всех закладку и боль в ушах.

Сухая кожа и опасность отека ног

Влажность в салоне самолета часто составляет менее 20%, что делает его гораздо более сухим, чем большинство обычных помещений. Поэтому влага значительно быстрее испаряется из кожи, губ и глаз пассажиров, оставляя неприятное ощущение стянутости или раздражения, с которым можно бороться только с помощью увлажняющих кремов и частого питья.

Кроме дискомфорта на лице, длительное сидение на одном месте серьезно ухудшает кровообращение в нижних конечностях, что приводит к заметному отеку косточек. Во избежание этого врачи настоятельно советуют регулярно двигаться во время путешествия и периодически разминать суставы даже сидя в своем кресле.

«Если вы чувствуете отек, поражающий только одну ногу, и сопровождающийся одышкой или любой болью в груди, вы должны срочно обратиться за медицинской помощью», — предупреждает врач Асима Ханиф.

Специалист отмечает, что такие специфические симптомы могут указывать на образование опасного тромба, который требует немедленного вмешательства медиков. Поэтому пассажирам из группы риска следует быть особенно внимательными к своему самочувствию и ни в коем случае не игнорировать тревожные сигналы организма во время долгих перелетов.

Напомним, удар молнии по самолету может показаться одним из самых опасных сценариев во время полета. Тем не менее, в авиации такие случаи не считаются редкостью, а современные воздушные суда спроектированы так, чтобы безопасно выдерживать подобные явления.

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Дата публикации
Количество просмотров
322
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