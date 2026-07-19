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Тайна вирусной ссоры на чемпионате мира наконец раскрыта: все прочитали по губам
Инцидент произошел во время матча между сборными Южной Африки и Южной Кореи в мексиканском Монтеррее.
Эксперт по чтению по губам раскрыла вероятное содержание разговора супружеской пары, чья эмоциональная ссора во время матча чемпионата мира по футболу стала вирусной в соцсетях.
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел во время матча между сборными Южной Африки и Южной Кореи в мексиканском Монтеррее.
На опубликованных кадрах видно, как пара сначала вместе болеет за команду, размахивая флагами, однако впоследствии между ними вспыхивает конфликт. Особое внимание пользователей привлек момент, когда мужчина начал смотреть в телефон, после чего между супругами завязался спор.
Как пишет издание, профессиональная читательница по губам Никола Хиклинг, проанализировавшая видео в сотрудничестве с Covers, пришла к выводу, что конфликт начался после того, как женщина случайно задела флагом сидевшего рядом мальчика, и стала перед ним извиняться.
После этого, по словам эксперта, она заметила, что мужчина смотрит в свой телефон. Он якобы объяснил: «Здесь не на что смотреть. Ребята сделали фото и прислали».
Впрочем, женщина продолжала расспрашивать: «Почему ты смотришь?», а мужчина ответил: «Я не смотрю на других женщин».
По словам Хиклинг, спор на этом не закончился. Муж якобы сказал: «Может, поэтому я [ничего] и не рассказываю», после чего жена ответила: «Хватит».
В конце словесной перепалки мужчина, по всей видимости, сказал: «Заткнись», а женщина ответила: «Мне надоело, что ты постоянно ругаешься».
Сначала видео появилось в TikTok, но быстро стало вирусным и на других платформах.
До появления выводов эксперта пользователи выдвигали различные версии причин конфликта — от ревности до ставок на матч или даже возможной измены.
Многие комментаторы также обратили внимание на оператора трансляции, который долгое время не отводил камеру от пары, из-за чего его назвали «слишком любопытным».
Напомним, что 69-летний житель Китая Цзэн Фанлинь стал национальным героем после того, как, рискуя собственной жизнью, спас женщину от нападавшего.