Тайна за стеной: в 100-летнем особняке обнаружили скрытую комнату (видео)

Во время реконструкции столетнего особняка в Пенсильвании рабочие наткнулись на неожиданную находку — за стенами здания обнаружили полностью сохранившуюся ванную комнату, о которой десятилетиями знали только по архивным планам.

Об этом сообщило издание Newsweek.

Итак, речь идет о доме 1913 года, где жила семья Юэнглинг — основатели старейшей пивоварни Америки.

Неожиданное открытие произошло после Рождества, рассказала директор исторического имения Марли Микович. По ее словам, специалисты знали о существовании старой ванной, однако не представляли, что сохранилось внутри после того, как в доме установили пожарную лестницу и герметизировали помещение.

Что увидели внутри тайной комнаты

Когда стену вскрыли, команда увидела почти нетронутый интерьер 1913 года. Среди находок — уникальная душевая кабина причудливой формы и плитка с изображениями горного лавра. На исторических планах были обозначены только базовые сантехнические узлы, поэтому сохранение декоративных элементов стало полной неожиданностью.

Сохранят ли уникальную находку

Сейчас в особняке никто не живет — здание работает как некоммерческий художественный центр с мастерскими и учебными студиями. Семья Юэнглингов проживала здесь до 1978 года, после чего передала дом городу для общественного пользования. Именно этот подарок стал основанием для создания Совета искусств округа Шуйлкил, который сейчас занимается имением.

Восстановленную ванную комнату решили оставить в нынешнем виде. Из-за требований пожарной безопасности пространство частично открыли для осмотра, обустроив безопасное смотровое отверстие для посетителей. Полная реставрация возможна в будущем, однако, как отмечают в руководстве центра, реализация проекта будет зависеть от финансирования.

