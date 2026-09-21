Тайну возрастом 2000 лет могли наконец разгадать: ученые выяснили, зачем кумранцам был странный календарь

Календарь / © Pixabay

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Ученые из Тель-Авивского университета предложили новую версию происхождения 364-дневного календаря, описанного в свитках Мертвого моря. Они предполагают, что кумранское сообщество поначалу действительно пользовалось им, но впоследствии календарь превратился в религиозный символ идеального божественного порядка.

Об этом говорится в исследовании, на которое обращает внимание Science Daily.

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Календарь, в котором год длился 364 дня

Календарь кумранского сообщества существенно отличался от лунно-солнечной системы, которой пользовалось большинство иудеев во время Второго Храма.

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Год в нем состоял из 364 дней — ровно 52 недель. Благодаря этому праздники ежегодно приходились на те же дни недели, а весь календарь выглядел чрезвычайно упорядоченным.

Для кумранцев это имело не только практическое, но и религиозное значение. Они считали, что порядок праздничных дней был определен Богом еще во время сотворения мира, поэтому люди не должны самостоятельно менять его.

Эта позиция также являлась частью конфликта общины с религиозными элитами Иерусалима, контролировавшими календарь в Храме.

Идеальный календарь имел серьезную проблему

Несмотря на математическое совершенство, 364-дневный календарь имел очевидный недостаток: он примерно на 1,25 дня короче астрономического года.

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Если не вносить никаких поправок, разница бы постепенно накапливалась. Приблизительно за 20 лет календарь отстал бы от сезонного цикла почти на четыре недели.

В результате праздники, связанные с определенными сезонами и сельскохозяйственными работами, со временем приходились бы уже на другой период года.

Профессор Эшбаль Рацон сравнивает эту проблему с часами, которые ежедневно отстают лишь на минуту. Поначалу погрешность почти незаметна, но со временем она становится критической.

Или пользовались им на самом деле

Исследователи долго спорят, как именно кумранское сообщество могло компенсировать эту разницу.

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Одни ученые предполагают, что в календарь периодически добавляли дни или недели, чтобы синхронизировать его с сезонами. Другие считают, что 364-дневная система вообще не предназначалась для повседневной жизни и была скорее богословской моделью идеального времени. По словам Рацона, свитки Мертвого моря не дают однозначного ответа на этот вопрос.

В то же время, масштаб внимания к календарю свидетельствует о его огромном значении для сообщества. Почти 20 свитков, найденных в Кумране, посвящены календарю и астрономии.

В частности, в «Книге Юбилеев» лунный календарь критикуется, а 364-дневный год представлен как первоначальный порядок времени, переданный Моисею на горе Синай.

Календарь мог измениться вместе с сообществом

Профессор Рацон предлагает предположить, что кумранцы действительно пользовались 364-дневным календарем в период формирования сообщества во II веке до нашей эры.

Споры вокруг того, когда наступает «святое время», могли усилить конфликт с религиозными деятелями Иерусалима и способствовать изоляции кумранцев. Однако с течением времени проблема расхождения между календарем и временами года становилась все более очевидной. Сразу изменялась и политическая ситуация.

В правление царя Александра Янная отношения между кумранским сообществом и династией Хасмонеев, вероятно, улучшились. В таких условиях сообщество могло постепенно отказаться от жесткого соблюдения собственного календаря и вернуться к более практичной системе, которая использовалась в Храме.

Почему 364-дневный календарь не исчез

Несмотря на возможный отказ от него в повседневной жизни, старый календарь, вероятно, продолжал оставаться важной частью религиозного мировоззрения кумранцев.

Он мог восприниматься как совершенный порядок времени, установленный при сотворении мира, который должен восстановиться в будущем.

Таким образом, исследование предлагает рассматривать 364-дневный календарь одновременно как практическую систему, которой сообщество могло пользоваться на раннем этапе, и как религиозный идеал, переживший его практическое применение.

Эта версия, по мнению исследовательницы, может объяснить, почему календарь занимает столь важное место в свитках Мертвого моря, но в то же время почти не остался в исторических свидетельствах о повседневной жизни сообщества.

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