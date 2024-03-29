Тайны древней ДНК: ученые воссоздали внешность императора Китая, жившего 15 столетий назад (фото)

Группа исследователей реконструировала лицо китайского императора Ву из династии Северного Чжоу, жившего 1500 лет назад. Это стало возможным после того как из его останков удалось извлечь ДНК древнего правителя.

Об этом пишет журнал Popular Archaeology.

Результаты исследования также позволили ученым предположить, что император мог умереть в возрасте 36 лет от инсульта.

Несмотря на раннюю смерть, император Ву за время своего правления с 560 по 578 год нашей эры успел создал сильную армию и объединил северную часть древнего Китая после победы над династией Северная Ци.

Генетический анализ подтвердил, что император Ву был этническим сяньбэем. Это древняя кочевая группа, жившая на территории современной Монголии, а также на севере и северо-востоке Китая.

"Некоторые ученые говорят, что у сяньбэев была "экзотическая" внешность: густая борода, высокая переносица и желтые волосы. Наш анализ показывает, что император Ву имел типичные черты лица для жителей Восточной или Северо-Восточной Азии", – рассказал один из авторов исследования Шаоцин Вэнь из Университета Фудань в Шанхае.

В 1996 году археологи обнаружили гробницу императора Ву на северо-западе Китая. В захоронении сохранились его кости, в том числе почти целый череп. Благодаря современным технологиям исследования ДНК в последние годы Вэню и его команде удалось восстановить более 1 миллиона генетических фрагментов в ДНК императора. Некоторые их этих генов содержат информацию о цвете его кожи и волос.

Используя череп императора Ву, команда реконструировала его лицо с помощью 3D-моделирования. Результат показывает, что у императора Ву были карие глаза, черные волосы и довольно смуглая кожа, а черты его лица были похожи на черты лица современных жителей Северной и Восточной Азии.

"Наша работа оживила историческую личность. Раньше людям приходилось полагаться на исторические записи или фрески, чтобы представить, как выглядели древние люди. Мы можем напрямую раскрыть как выглядели представители народа сяньбэй", — рассказал соавтор исследования Пианпян Вэй из Фуданьского университета.

Император Ву умер в возрасте 36 лет, и его сын также умер в молодом возрасте по неизвестной причине. Среди археологов и историков существуют разные мнения о причинах смерти императора. Одни исследователи считают, император Ву умер от болезни, в то время как другие утверждают, что он был отравлен своими соперниками. Анализируя ДНК императора Ву, исследователи обнаружили, что у императора была высокая предрасположенность к инсульту, который вероятно и стал причиной его смерти. Это открытие согласуется с историческими записями, в которых описывалось, что у императора была афазия (потеря речи), нарушения мимики и походки, что могло быть следствием инсульта.