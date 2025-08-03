Тайны и ужасы Большой Голубой Дыры: что исследователи обнаружили в Карибском море (фото)

Карибское море скрывает тайны и ужасы. / © Архів

Реклама

В самом сердце Карибского моря, у побережья Белиза, расположена одна из самых загадочных природных формаций планеты — Большая Голубая Дыра.

Об этом говорится в материале Т4.

Эта уникальная природная структура сформировалась еще в эпоху последнего ледникового периода. Когда уровень океана был значительно ниже, здесь существовала известняковая пещера. После таяния ледников и поднятия вод его потолок обрушился, образовав колоссальную пропасть, которая впоследствии стала подводной удивительностью. Сегодня она привлекает сотни дайверов, однако подлинные загадки скрыты на глубине.

Реклама

Эта уникальная природная структура сформировалась еще в эпоху последнего ледникового периода.

Во время погружения вглубь можно увидеть сталактиты — каменные образования, указывающие на то, что здесь не было воды. Принявший участие в исследовательской экспедиции 2018 года британский предприниматель Ричард Брэнсон отметил, что на глубине примерно 90 метров четко просматривается предел прежнего уровня моря. Он назвал это «ярким предупреждением о климатических угрозах».

Однако под этим пределом начинается зона, где царит сероводород. Этот токсичный пласт полностью блокирует доступ кислорода, создавая мертвую зону. На дне этой природной глубины лишь тишина и остатки морских существ, которые не смогли выжить в экстремальных условиях.

Экспедиция, в которой также принимали участие океанограф Фабьен Кусто и исследователь Эрика Бергман, обнаружила не только следы древней геологии, но и современные свидетельства человеческого влияния. Среди обломков — пластиковые бутылки, яркое свидетельство глобального загрязнения океана.

Но, пожалуй, самая жуткая находка — человеческие останки. Считается, что это тела двух из трех человек, пропавших без вести во время предыдущих погружений. Поднимать их не стали — исследователи решили оставить их в тишине глубины.

Реклама

Большая Голубая Дыра — не просто геологическая аномалия.

«Это глубокая рана на теле планеты, которая одновременно сохраняет память о ее древнем прошлом и отражает современные проблемы человечества — от экологического упадка до трагедий, которые остаются на глубине навсегда», — говорится в материале.

Напомним, в Гренландии в это время произошло чрезвычайное событие. Там 90 млн кубометров талой воды из-под ледяного щита пробились на поверхность, вместо того чтобы стекать к океану.

Читайте также

Реклама