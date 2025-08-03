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Дата публикации
Категория
Курьезы
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Тайны и ужасы Большой Голубой Дыры: что исследователи обнаружили в Карибском море (фото)

Самая жуткая находка исследователей во время их экспедиции — человеческие останки.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тайны и ужасы Большой Голубой Дыры: что исследователи обнаружили в Карибском море (фото)

Карибское море скрывает тайны и ужасы. / © Архів

В самом сердце Карибского моря, у побережья Белиза, расположена одна из самых загадочных природных формаций планеты — Большая Голубая Дыра.

Об этом говорится в материале Т4.

Эта уникальная природная структура сформировалась еще в эпоху последнего ледникового периода. Когда уровень океана был значительно ниже, здесь существовала известняковая пещера. После таяния ледников и поднятия вод его потолок обрушился, образовав колоссальную пропасть, которая впоследствии стала подводной удивительностью. Сегодня она привлекает сотни дайверов, однако подлинные загадки скрыты на глубине.

Эта уникальная природная структура сформировалась еще в эпоху последнего ледникового периода.

Эта уникальная природная структура сформировалась еще в эпоху последнего ледникового периода.

Во время погружения вглубь можно увидеть сталактиты — каменные образования, указывающие на то, что здесь не было воды. Принявший участие в исследовательской экспедиции 2018 года британский предприниматель Ричард Брэнсон отметил, что на глубине примерно 90 метров четко просматривается предел прежнего уровня моря. Он назвал это «ярким предупреждением о климатических угрозах».

Однако под этим пределом начинается зона, где царит сероводород. Этот токсичный пласт полностью блокирует доступ кислорода, создавая мертвую зону. На дне этой природной глубины лишь тишина и остатки морских существ, которые не смогли выжить в экстремальных условиях.

Экспедиция, в которой также принимали участие океанограф Фабьен Кусто и исследователь Эрика Бергман, обнаружила не только следы древней геологии, но и современные свидетельства человеческого влияния. Среди обломков — пластиковые бутылки, яркое свидетельство глобального загрязнения океана.

Но, пожалуй, самая жуткая находка — человеческие останки. Считается, что это тела двух из трех человек, пропавших без вести во время предыдущих погружений. Поднимать их не стали — исследователи решили оставить их в тишине глубины.

Большая Голубая Дыра — не просто геологическая аномалия.

«Это глубокая рана на теле планеты, которая одновременно сохраняет память о ее древнем прошлом и отражает современные проблемы человечества — от экологического упадка до трагедий, которые остаются на глубине навсегда», — говорится в материале.

Напомним, в Гренландии в это время произошло чрезвычайное событие. Там 90 млн кубометров талой воды из-под ледяного щита пробились на поверхность, вместо того чтобы стекать к океану.

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