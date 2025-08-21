Тайны столетнего дома: пара нашла "капсулу времени" во время ремонта

Викторианский дом Пенсильвании пара приобрела за бесценок

Пара, купившая 125-летний викторианский дом в Пенсильвании, была поражена, когда во время ремонта обнаружила множество исторических артефактов, среди которых была настоящая «капсула времени» , замурованная в стене почти столетие назад.

Об этом пишет издание Newsweek.

Ник Алькараз, 30-летний блоггер и автор контента, недавно поделился видео в своем TikTok-аккаунте, где задокументировал первые этапы ремонта. На кадрах видны старые фотографии, ключи, мясные тесаки и другие находки. Видео набрало более 2,2 миллионов просмотров.

Неожиданная покупка и «капсула времени»

По словам Алькараза, они с партнером купили дом в 1900 году, сделав «шутливо низкое предложение».

"Мы видели только фотографии в объявлении и низкокачественное видео, прежде чем купить", - рассказал Алькараз.

Дом, долго пустовавший, был продан за бесценок. Пара переехала в Пенсильванию из Лос-Анджелеса в поисках более спокойной жизни.

«Я всегда мечтал владеть старым викторианским домом… это было почти как гравитационное тяготение», – признался он.

Самым большим сюрпризом стало сокровище, скрытое в перилах лестницы.

«Мы были удивлены, обнаружив, что это был старый обёрток от мыла Ivory. Мы продолжили заглядывать внутрь и обнаружили, что он был набит вещами», – рассказал Ник.

Внутри обнаружили старые бумаги, обертки от конфет, детские рисунки, браслет дружбы и страницу из разорванной книги.

«Это была настоящая капсула времени. Одна из бумаг была датирована 1925 годом, поэтому я понял, что ее оставили трое детей, которые здесь жили раньше. Благодаря моим исследованиям, [я узнал, что] их звали Люси, Мэгги и Элеонора Эдель», - сказал Алькараз.

Кроме этого, пара нашла свадебные фотографии, газетные вырезки 1940-50-х годов, открытку ко Дню святого Валентина 1950-х, старинные инструменты, семь слоев обоев из разных десятилетий, а также стеклянную банку для консервирования (так называемую банку Мейсона) образца 1800-х годов. В подвале они обнаружили даже большой мясной тесак.

Планы новых домовладельцев

Несмотря на то, что все найденные вещи имеют условную практическую ценность, пара не намерена их избавляться.

"Мы планируем интегрировать все находки в декор дома, чтобы почтить все семьи, которые здесь когда-то жили", - сказал Алькараз.

Несмотря на многочисленные вызовы, которые несет ремонт старого здания, у Алькараза есть четкое видение.

«Я представляю, что это здание станет правильным сочетанием необычного и исторического; будто в старинном имении живет капризная ведьма», — добавил он.

«Я представляю, что это здание станет правильным сочетанием необычного и исторического; будто в старинном имении живет капризная ведьма», — добавил он.