Тайны в стенах: супруги нашли столетние вещи во время ремонта викторианского дома

Супруги нашли столетние вещи во время ремонта викторианского дома / © Фото из открытых источников

Супруги, реставрирующие свой викторианский дом, обнаружили ряд неожиданных находок, спрятанных в стенах здания. Аманда и Винни работают над восстановлением дома до его "прежнего величия" и документируют процесс в социальных сетях.

В своем видео на TikTok пара рассказала, что первая находка произошла еще год назад. Однако и через 12 месяцев ремонтники продолжают находить предметы старше века.

Одно из видео начинается с того, как Винни осматривает деревянные балки в одной из комнат и наталкивается на черно-белую фотографию. Рядом лежал рецепт 1925, предназначенный для аптеки в Нью-Джерси.

Затем Винни достает страницу нью-йоркской газеты с заголовком "Бандиты убиты", датированную 1931 годом.

Следом появляются грязная бутылка масла для швейных машин, маленький игрушечный солдатик и лопатка для обуви с гравировкой "Дениел Дж. Ахерн". Аманда отметила: "Лопатка для обуви в стене – интересно".

Впоследствии Винни находит оранжевую нить на катушке (вероятно, от швейной машинки), деревянную прищепку и открытку с соболезнованиями, на которой написано: "С глубоким сочувствием. Эмма, Рик, Дженни и Ральф".

Позже появляется еще одна игрушечная фигурка, большая лампочка и баночка талька.

В подписи к видео Аманда добавила: "Прошел год, а мы все еще находим в стенах разных частей дома вещи, оставленные бывшими жителями во время ремонта".

Она также посоветовала: "Если можете купить старый дом - делайте это! Никогда не знаешь, что найдешь!"

