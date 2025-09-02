Тайны заброшенного особняка возле Лондона: что он скрывает внутри (фото)

Заброшенное поместье. Фото: @Shell_ExploresUK

В Великобритании женщина из Беркшира, которая известна в TikTok под ником @Shell_ExploresUK, поделилась видео по исследованию заброшенного особняка недалеко от Лондона. По ее словам, стоимость недвижимости составляет 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом сообщило издание Mirror.

Дом скрыт среди деревьев на территории частного имения. Внешне видно только верхний этаж, однако внутри остались мебель, личные вещи и даже продукты питания. Некоторые комнаты выглядят заброшенными, в частности спальня с обвалившимся потолком, а другие сохранили относительно хорошее состояние.

Среди находок блогер показала продукты с датами 2013-2014 годов, черный Jaguar в гараже, книги, постеры, а также бытовые вещи: зубную щетку, верхнюю одежду и коллекцию бутылок с маркировкой разных сортов нефти.

Больше всего ее поразило большое количество семейных фотографий. На одном из снимков изображен мужчина с дочерью, рядом с ним оставалась детская записка в рамке. По словам исследовательницы, владельцем особняка является нефтяной инвестор по имени Боб, который владеет несколькими многомиллионными компаниями. Он якобы жил здесь с партнершей и дочерью, но после разрыва отношений в 2014 году переехал в свой лондонский особняк, оставив Jaguar, BMW и большинство вещей.

В заметке блогер предположила, что мужчина мог не решиться продать имение из-за воспоминаний о прошлом или же оставил его как инвестицию.

Публикация вызвала оживленное обсуждение в сети. Некоторые пользователи шутили, что дом совсем не похож на заброшенный, другие удивлялись, как можно оставить столько личных вещей, в том числе семейные фото. Блогер в ответ подтвердила, что даты на продуктах совпадали с 2013-2014 годами, и отметила, что фотографий было «чрезвычайно много».

