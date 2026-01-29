Тайные коды бортпроводников: какие секретные сигналы используют для проблемных пассажиров

Самолет / © Pixabay

Бортпроводники ежедневно имеют дело не только с турбулентностью, но и с человеческими характерами. И, как оказалось, у них есть собственная система «секретных слов», чтобы незаметно для других сообщить коллегам: на борту появился проблемный пассажир.

Об этом сообщило издание Mirror.

Анонимный британский бортпроводник рассказал, что среди экипажа существует условное слово «драгоценный». Если его употребляют в отношении пассажира, это означает одно: человек ведет себя крайне невежливо и создает проблемы. После этого весь персонал уже знает, с кем имеет дело, и соответственно корректирует взаимодействие.

Один из бортпроводников в комментарии The Sun признался, что обращение «Филипп» среди экипажа также звучит как тревожный звоночек. Название происходит от аббревиатуры PILP (Passenger I’d Like to Punch) — «пассажир, которого очень хочется ударить», хотя со временем формулировку сделали менее прямолинейной.

Есть и менее конфликтные коды. По словам бортпроводницы с двухлетним опытом, если члены экипажа считают пассажира привлекательным, при прощании могут сказать «cheerio» вместо обычного «до свидания». Это своеобразный, максимально сдержанный способ флирта — без нарушения профессиональных границ.

В то же время пассажиров между собой бортпроводники никогда не называют по имени — только по номеру места и фонетическим алфавитом: «50 Delta», «50 Charlie» или «50 Kilo». Это быстрее, точнее и не создает путаницы.

Поэтому паниковать не стоит — в большинстве случаев это просто рабочая речь экипажа. Но если вдруг в салоне вы услышите, что вас назвали «драгоценным Филиппом», возможно, пришло время притормозить и извиниться за поведение.

