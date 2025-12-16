Тайные замурованные двери в старом доме: что за ними обнаружили новые владельцы

Дверь в тайную комнату / © скриншот с видео

Супруги, которые недавно поселились в доме 1930-х годов, во время ремонта случайно наткнулись на закрытую дверь, о существовании которой не знали ни они сами, ни, вероятно, предыдущие владельцы. Находка сразу получила неофициальное название «комната с привидениями» и быстро привлекла внимание пользователей соцсетей.

Об этом сообщило издание Mirror.

Как рассказала пара, они решили снять гипсокартон, чтобы открыть оригинальную кирпичную кладку. Во время работ неожиданно появились старые двери без ручки, которые десятилетиями были замурованы. По словам владельцев, о них не шла речь при покупке дома, а ни в каких документах эти двери не упоминались.

После значительных усилий супругам удалось открыть проход. Вопреки жутким ожиданиям, за дверью не было таинственной комнаты — там оказалась полноценная дополнительная ванная, которая много лет оставалась закрытой. Владельцы пошутили, что дом «проклят сомнительным столярным делом».

Впоследствии пара выяснила, что ванная комната на верхнем этаже расположена прямо над найденным помещением. Подняв часть потолка, они увидели, что пол сверху крошится, что создает риск проваливания. Дальнейшие планы по ремонту или повторному закрытию скрытой комнаты владельцы пока не озвучивали.

В комментариях под видео пользователи разделились: одни советовали немедленно заняться ремонтом, другие же настаивали, что комнату могли скрыть не без причины, и в шутку предостерегали супругов от «нарушения спокойствия» старой ванны.

