Тайный брак мужчины раскрылся после того, как вторая жена родила в больнице, где работала первая

В Сингапуре 49-летний Ватиалингам Муткумар получил тюремный срок после того, как его тайная вторая женитьба разоблачилась самым неожиданным способом. Его вторая жена родила ребенка в той же больнице, где работала первая.

Об этом пишет LADbible.

Муткумар, гражданин Индии, женился в 2007 году, однако после переезда в Сингапур познакомился с Салмой Би Абдул Разак и закрутил с ней роман. Он обещал, что разведется, но вместо этого в 2022 году они с Салмой тайно обручились.

Долгое время мужчина удачно скрывал оба брака. Но в сентябре в 2023 году все изменилось: его вторая жена родила ребенка именно в больнице, где работала первая. Женщина увидела мужа в родильном отделении и сразу поняла правду.

Сначала Муткумар признал, что у него две семьи, но юридические проблемы начались только через год. Неожиданно в полицию обратилась сама Салма — его вторая жена.

21 августа в 2024 году суд в Сингапуре признал мужчину виновным в двоеженстве. Ему назначили наказание — три месяца и три недели заключения и значительный штраф.

В Сингапуре двоеженство является строго наказуемым уголовным преступлением. После лет тайн и двойной жизни Муткумар рискует остаться совсем без семьи.

