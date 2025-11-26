Тайный кошачий «банк»: пара разоблачила, куда неделями исчезали их деньги (видео)

Деньги / © Getty Images

Реклама

Пара столкнулась со странной проблемой: наличные, которые парень оставлял на тумбочке, постоянно исчезали. Когда деньги пропали снова, они решили проследить за поведением своего кота — и именно так раскрыли неожиданную «схему».

Об этом сообщило издание Newsweek.

В TikTok появилось видео, собравшее более 6,2 млн просмотров. На кадрах парень обыскивает кошачий тоннель и каждый раз вытаскивает из него купюры. В это время кот, по имени Мистер Хани, наблюдает за «операцией» с выражением абсолютной невинности. В подписи хозяева назвали его «кошачьим грабителем».

Реклама

По словам владелицы Кейтлин, ей понадобилось несколько недель, чтобы понять, куда исчезают наличные. Она предположила, что Мистер Хани просто сбрасывал деньги с тумбочки прямо в свой домик, который стоял рядом. Ранее кот уже пытался похитить другие вещи — например, залезть в тайник с кошачьей мятой.

Пользователи TikTok мгновенно «оправдали» кота, шутя о незаконном обыске и отсутствии «ордера». Другие писали, что животное просто «нашло деньги» или взяло их «в качестве оплаты за печенье».

Специалисты объясняют: такое поведение — не редкость. Коты иногда воруют мелкие предметы из-за охотничьего инстинкта, скуки или желания привлечь внимание. Подобные действия дают им умственную стимуляцию и помогают снимать стресс.

Чтобы уменьшить такие проявления, советуют больше играть с питомцем, чаще менять игрушки и убирать мелкие вещи подальше. Также стоит консультироваться с ветеринаром, ведь внезапные изменения в поведении могут быть связаны с состоянием здоровья животного.

Реклама

Напомним, через десять лет после исчезновения кошка вернулась в семью благодаря микрочипу, который считали в приюте. Видео встречи быстро распространилось по Сети.