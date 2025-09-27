Тайный вход в библиотеке привел норвежца к бункеру времен Второй мировой войны (фото)

Бункер времен Второй мировой войны. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

Житель норвежского города Тронхейм наткнулся на скрытый бункер периода Второй мировой войны прямо в своем доме.

О находке он рассказал на форуме Reddit под ником Ok_Weather_2281.

Мужчина объяснил, что за книжной полкой в библиотеке обнаружил необычный механизм, который открыл дверь в подземное помещение.

Обнаруженный бункер поразил размерами — его площадь составляет около 136 кв. м, что превышает площадь самого дома. Внутри есть длинный 21-метровый коридор, две самые большие комнаты по 3×10 метров и потолки высотой 2,7 метра.

По словам владельца, хранилище засыпали землей и запечатали в 1980-х годах. Он провел небольшие раскопки и смог войти внутрь.

Бункер времен Второй мировой войны. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

«Я живу в доме, который стоит прямо на крыше бункера времен Второй мировой. Когда я купил это место, знал о существовании нераскрытого объекта, но только недавно решил проверить. Под землей я нашел окна и смог выкопать проход внутрь», — написал он.

Бункер времен Второй мировой войны. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

По информации местного военного музея, территория, где расположен бункер, принадлежала к батарее Сунндал, которую построили немецкие войска в 1940 году на плато Нардо. Здесь базировался 32-й полк морской пехоты, а до 1944 года продолжалось возведение укреплений с крупнокалиберными пушками. Всего на местности было более 20 сооружений.

Бункер времен Второй мировой войны. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

Внутри сохранились несколько предметов прошлых времен — раковина, старое сиденье и даже велосипед. Сейчас владелец убирает подземелье и ждет исследователей из военного музея.

Пост мужчины вызвал активную реакцию пользователей: одни шутили, что ему стоит продавать жилье как вдвое больше по площади, другие отмечали — в нынешних условиях такой бункер может стать весьма полезным.

Бункер времен Второй мировой войны. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

Бункер времен Второй мировой войны. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

Бункер времен Второй мировой войны. Фото: Ok_Weather_2281/Reddit

