"Тебе 29 лет и ты ничего не добился": мужчина пытался убить себя, потому что его сын не хочет жениться

"Тебе 29 лет и ты ничего не добился": мужчина пытался убить себя, потому что его сын не хочет жениться

Мужчина жаловался, что его сын до сих пор холост.

В Шанхае, что в Китае, спасли 55-летнего мужчину, который наглотался таблеток. Мужчина передал охранникам вокзала записку, в которой говорилось, что причиной его поступка является то, что его 29-летний сын до сих пор не женился.

Об этом пишет Insider.

На железнодорожном вокзале Шанхая внезапно потерял сознание мужчина. Он успел охранникам передать записку, в которой сообщил, что он "совершил самоубийство из-за позора", поскольку его 29-летний сын не хочет жениться.

"У людей моего возраста в селе уже есть дети и внуки. А тебе 29 лет и ты ничего не добился", — говорилось в записке.

55-летнего мужчину удалось спасти, его госпитализировали.

Как отмечает издание, мотивом поступка 55-летнего мужчины стало то, что в Китае существует традиция, что к 30 годам молодые люди должны иметь семью. Для этого родители даже организуют им свидание на ослеп.

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