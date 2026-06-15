Технология нового поколения: ученые разработали новое средство против колорадского жука

Картофель под надежной защитой: новый американский инсектицид Zivalgo уничтожает колорадского жука на всех стадиях / © Pexels

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Американские фермеры и ученые получили мощное оружие против одного из самых коварных вредителей — колорадского жука. Речь идет об инсектициде нового поколения под названием Zivalgo.

Об этом передает пресс-служба Мичиганского университета.

Ученые отмечают, что колорадские жуки остаются одними из самых сложных насекомых-вредителей в производстве картофеля.

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Как отмечают исследователи, колорадский жук является абсолютным чемпионом по выживанию. За последние десятилетия он развил устойчивость (резистентность) к более чем 50 разным типам химических инсектицидов, включая популярные неоникотиноиды. Поэтому украинские и мировые аграрии вынуждены постоянно увеличивать дозы или искать новые смеси, что вредит экологии и бьет по карману.

Теперь производители имеют доступ к Zivalgo (изоциклосерам, технология PLINAZOLIN), новому листовому инсектициду и важному новому средству для борьбы с колорадскими жуками.

Zivalgo — это инсектицид Группы 30, что означает, что он контролирует насекомых с помощью другого механизма действия, чем другие продукты, маркированные для борьбы с колорадским жуком в картофеле. Добавление новейших устройств действия имеет решающее значение для борьбы с резистентностью, так как колорадский жук имеет долгую историю развития устойчивости.

Новый препарат обеспечивает контактный контроль всех стадий развития колорадского жука. Эффективнее всего его рекомендуют применять против пожилого поколения взрослых насекомых. Зивалго может использоваться в течение всего вегетационного периода до 14 дней до сбора урожая.

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Хотя Zivalgo можно использовать из воздуха, наземное внесение может дать лучшие результаты. Инсектициды не следует применять более трех раз в одно поколение колорадского жука или в течение 30-дневного периода обработки.

Кроме колорадских жуков, Zivalgo может помочь в борьбе с несколькими другими важными вредителями картофеля, включая цикадок, трипсы, кукурузную бабочку и блошек. Этот широкий спектр действия может иметь дополнительную ценность, когда на поле присутствует несколько вредителей.

Когда препарат появится в Украине, пока неизвестно.

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