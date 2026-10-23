Тела пришельцев и яйцеобразный аппарат: Пентагон обнародовал новые документы об НЛО

НЛО

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Пентагон обнародовал новую порцию рассекреченных материалов о неопознанных летающих объектах (НЛО), среди которых — показания американского военного о вероятном обнаружении внеземного аппарата и тел существ нечеловеческого происхождения после загадочной катастрофы в Розуэлле в 1947 году. По словам очевидца, обломки и тела доставили в охраняемый ангар, где ему разрешили осмотреть необычный объект яйцевидной формы.

Об этом пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на рассекреченный документ с письменными показаниями под присягой, которые были даны в 2002 году и долгое время оставались засекреченными.

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Военный описал загадочный аппарат и тела

В документе речь идет о военном офицере, имя которого в обнародованном файле было отредактировано. По данным Daily Mail, вероятно, это Уолтер Гаут — бывший пресс-секретарь авиабазы ВВС США в Розуэлле, который скончался в 2005 году.

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В своих показаниях Гаут утверждал, что в начале июля 1947 года американские военные обнаружили в штате Нью-Мексико необычный аппарат и несколько тел. Впоследствии их якобы доставили в охраняемое помещение, известное как «Здание 84» или ангар P-3.

По описанию очевидца, объект имел яйцевидную форму, его длина составляла примерно 3,6–4,5 метра, а ширина — около 1,8 метра. У него не было окон, крыльев, хвоста или шасси, а его поверхность напоминала тонкий, но чрезвычайно прочный металл.

«Я убежден, что то, что я лично наблюдал, было каким-то аппаратом и его экипажем из открытого космоса», — заявил свидетель в своих показаниях в 2002 году.

По словам Гаута, тела находились под брезентовым покрытием. Он утверждал, что смог разглядеть головы существ, которые казались непропорционально большими, а сами тела по размерам напоминали десятилетних детей — их рост составлял примерно 1,2 метра.

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В то же время в документе не приводятся независимые доказательства того, что речь шла именно о внеземных существах. Также не раскрывается, что произошло с описанными останками после их доставки в ангар.

Что известно о Розуэллском инциденте

История, описанная в отчете, касается знаменитого розуэллского инцидента 1947 года, который стал одной из самых известных загадок в истории исследований НЛО.

8 июля 1947 года военные США сообщили об обнаружении «летающего диска» вблизи Розуэлла. Однако впоследствии официальная версия изменилась: американские власти заявили, что найденные обломки принадлежали метеорологическому зонду.

Согласно обнародованным показаниям Гаута, в тот день военное руководство обсуждало обнаружение обломков в двух разных местах. Одно из них находилось на ранчо к северо-западу от Розуэлла, а другое, по утверждению очевидца, содержало яйцеобразный аппарат и тела.

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Свидетель также утверждал, что военные рассматривали возможность обнародовать информацию о первом месте, чтобы отвлечь внимание от второго. Впоследствии он получил приказ подготовить пресс-релиз об обнаружении «летающего диска».

В рассекреченном документе упоминается и майор Джесси Марсел, офицер разведки, который занимался обломками. Согласно утверждениям, приведенным в показаниях, часть материалов могла быть подменена обломками метеозонда и радиолокационного отражателя.

Напомним, что после того, как в мае этого года Пентагон опубликовал новые видео и 222 файла об НЛО, сторонники этой темы назвали эти материалы «лучшими доказательствами» возможного присутствия инопланетян на Земле.

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