Телефон может заряжаться значительно быстрее: топ-3 ошибки, замедляющие зарядку

Зарядка телефона

Чтобы получить максимальную скорость подзарядки смартфона, планшета или ноутбука, важно учитывать не только возможности самого устройства. То, что гаджет поддерживает быструю зарядку, не означает, что он всегда будет заряжаться на максимальной мощности. Для этого нужны соответствующие аксессуары и правильные условия.

Детальнее рассказали на портале Make Use Of.

Незнание этих нюансов приводит к распространенным ошибкам при зарядке через USB-C, которые существенно снижают скорость пополнения батареи.

1. Неподходящий адаптер питания

Адаптер питания

Для быстрой зарядки необходим адаптер, поддерживающий нужную мощность. Дешевые или устаревшие блоки питания будут заряжать устройство, но гораздо медленнее.

Многие смартфоны сегодня поставляются без адаптера только с кабелем. К примеру, некоторые модели поддерживают зарядку на 45 Вт, но без соответствующего блока питания воспользоваться этим преимуществом невозможно. Допускается использование адаптера с большей мощностью, чем поддерживает смартфон – устройство просто возьмет максимум на который рассчитан. А вот более слабый адаптер ограничит скорость зарядки.

2. Использование неправильного кабеля

Зарядка телефона / © Фото из открытых источников

Даже с хорошим адаптером быстрой зарядки не будет, если кабель не отвечает требованиям. Для эффективной зарядки следует выбирать кабели с поддержкой USB Power Delivery (PD) или Qualcomm Quick Charge.

Важны также характеристики тока и напряжения. Для устройств до 60 Вт достаточно кабеля на 3 А, а для более мощных – например, ноутбуков до 100 Вт – нужен кабель на 5 А. Качество, толщина и длина кабеля тоже имеют значение: длинные и тонкие кабели могут снижать эффективность передачи энергии.

3. Зарядка в неправильных условиях

Зарядка телефона / © Pixabay

Даже с правильными аксессуарами скорость зарядки может падать из-за перегрева. Заряжание под прямыми солнечными лучами, в жарком помещении или в толстом чехле замедляет процесс.

Лучше всего заряжать телефон в прохладном, затененном месте, сняв плотный чехол и минимизировав работу фоновых приложений. Это поможет избежать перегрева и позволит батарее заряжаться максимально быстро.