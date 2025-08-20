Телефон против любви: почему пары ссорятся из-за гаджетов

Влюбленные, но не доверяющие: почему пары не делятся паролями от телефонов / © Credits

Реклама

Новое исследование показывает, что каждый четвертый (26 процентов) делится паролем своего мобильного телефона со своим любимым человеком.

Что мы скрываем от своего партнера на мобильных телефонах и как избежать недоразумений, говорится в статье Вild.

64 процента опрошенных четко заявляют: «Мой телефон принадлежит только мне».

Реклама

Но почему так многие другие пары держат код доступа к своему телефону в тайне? Около 40 процентов респондентов считают неудобным, когда их партнер смотрит на их телефон. Более чем каждая четвертая женщина испытывает дискомфорт, даже если ей нечего скрывать.

Как часто пары ссорятся из-за мобильных телефонов?

Исследование также показывает, что смартфон слишком часто является источником напряженности в отношениях. Для 14% респондентов устройство вызвало ссору, а для 6% даже привело к разрыву отношений.

В опросе 37% респондентов сказали, что на их устройстве есть контент, которым они не хотят делиться, например фотографии (26%), история поиска (20%) или сообщения в чате. 28% даже сказали: «Мой телефон знает обо мне вещи, которых не знает никто другой».

Вот что эксперт по отношениям говорит о мобильных телефонах

Консультантка по парам и сексу Яна Ферстер также наблюдает эту напряженность в своей практике.

Реклама

«Для многих людей мобильный телефон стал более интимным, чем их кошелек. Само по себе это не вызывает беспокойства. Это не всегда касается секретов. Иногда вам просто нужно безопасное пространство». Будь то идеи подарков, частные разговоры с друзьями или интимные мнения — потребность в цифровой конфиденциальности в отношениях вполне законна», — отмечает эксперт.

Но если секретный код мобильного телефона сочетается с другими предупредительными признаками — меньшей близостью, нехваткой общения, эмоциональной замкнутостью — это должно вызвать тревогу.

Исследователи из Базельского университета также предостерегают от так называемого фабинга — практики игнорирования партнера в пользу мобильного телефона в общее время. Это уменьшает близость, доверие и наслаждение. Это создает реальную угрозу отношениям.

Эксперт из отношений Яна Ферстер советует в таких случаях искать диалог, не предъявляя обвинений. «Проблема не в мобильном телефоне», — говорит она. «Вопрос в том, сколько близости мы все еще позволяем себе».

Реклама

Раньше мы называли 8 типов друзей, от которых следует держаться подальше, чтобы не травмировать свою психику.