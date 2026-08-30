Телефон упал из космоса на Землю и остался невредимым: невероятный эксперимент (фото)

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Мобильный телефон был сброшен с стратосферы с высоты более 30,6 км, после чего он упал на Землю и остался невредимым.

Экстремальный эксперимент провели производитель чехлов RHINOSHIELD и британская компания Sent Into Space, установив рекорд высочайшего падения мобильного телефона в чехле на естественный рельеф, сообщает Книга рекордов Гиннеса.

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24 июня в районе Кируны в Швеции команда нашла телефон, переживший падение с высоты 30 607 метров.

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Для понимания масштаба эксперимента: это более чем в три раза выше типичной высоты полета пассажирских самолетов, которая составляет около 9 000 метров. Кроме того, высота падения более чем в три раза превышает высоту Эвереста — высочайшей горы мира высотой 8 848 метров.

По словам Муджу Сяо, менеджера по вопросам брендового опыта RHINOSHIELD, необычный эксперимент начался с «сумасшедшей идеи» основателя компании Эрика Ванга.

Идея возникла после запуска в прошлом году линейки AirX. В RHINOSHIELD подчеркивают, что одним из ключевых принципов компании является сокращение отходов. С 2017 года производитель использует концепцию мономатериального дизайна, благодаря которой чехлы компании на 100% подлежат переработке.

Муджу Сяо объяснил: «AirX стал прорывом, над совершенствованием которого наши лаборатории дизайна и исследований и разработок работали более года. Создание защитного чехла самого высокого класса из одного материала без ущерба для прочности требовало невероятной инженерной креативности. Когда Эрик увидел, что создала команда, он спросил: «Почему бы не проверить его пределы, попытавшись установить рекорд Гиннеса?».

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Телефон упал из космоса и остался целым / © Guinness World Records

Первоначально команда рассматривала менее экстремальные варианты испытаний.

«Сначала мы предлагали такие идеи, как 50 последовательных падений с высоты 15 метров или самый «прочный корпус из одного материала». Но мы хотели буквально поднять защиту на новый уровень, поэтому рассматривали варианты с воздушными шарами, прыжками с парашютом и метеорологическими шарами. В конце концов, Эрик сказал: «Если мы поднимаемся высоко, то давайте поднимемся на максимально возможную для человека высоту». Вот так и родилась идея падения в стратосфере».

Сам чехол AirX создавали на основе принципов, которые используются в совершенно других сферах. По словам производителя, его конструкция вдохновлена автомобильными подушками безопасности и воздушными подушками, применяемыми для амортизации в спортивной обуви.

Для проведения эксперимента телефон был поднят в стратосферу с помощью воздушного шара. После достижения необходимой высоты устройство отпустили, и оно начало свободное падение обратно на Землю.

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Телефон упал из космоса и остался целым / © Guinness World Records

Для команды это был момент изрядного волнения.

«Я бы соврал, если бы сказал, что мы не потеем! Стандартные лабораторные испытания на падение производятся с высоты около 1,2 м. Для экстремальных испытаний мы регулярно бросаем телефоны из нашего офиса на 6-м этаже (примерно 23 м). Но стратосфера находится на высоте от 26 000 до 36 000 м, что более чем в 1 000 раз выше, чем наш офисный дом».

Впрочем, просто поднять телефон на такую высоту было недостаточно. Для установления рекорда пришлось придерживаться ряда строгих требований.

Чтобы усложнить задачу, правила GWR строго запрещали использование парашютов и требовали, чтобы чехол для телефона первым вступил в прямой контакт с землей. Во время подготовки наша команда по исследованиям и разработкам провела испытания на морозе при температуре ниже нуля, чтобы имитировать условия стратосферы, а также испытания на атмосферное давление. Мы готовились к самому худшему и надеялись на лучшее».

Телефон упал из космоса и остался целым / © Guinness World Records

После падения нужно было еще найти телефон. Для этого RHINOSHIELD обручилась помощью Sent Into Space, специализирующейся на запусках и возвращении объектов с большой высоты.

Для эксперимента был выбран космический центр Esrange в Швеции. Это закрытая территория, площадь которой примерно вдвое больше площади Люксембурга — около 5 200–5 600 квадратных километров.

Телефон упал из космоса и остался целым / © Guinness World Records

Телефон намеренно сбросили над безлюдной местностью, чтобы не подвергать людей опасности. Однако огромная площадь территории сделала поиски устройства очень сложными.

Муджу Сяо вспоминает: «Найти один-единственный телефон в такой огромной пустыне было как искать иглу в огромном стоге сена. Местонахождение удалось сузить до 2 км, но нам все равно понадобилось более пяти часов, чтобы его найти».

Телефон упал из космоса и остался целым / © Guinness World Records

Когда телефон наконец-то нашли, команда получила главный ответ на свой экстремальный вопрос — устройство осталось невредимым.

Муджу Сяо описал этот момент так: «Это было сочетание сильного облегчения и восхищения! Мы доверяли научным принципам работы AirX, но естественные факторы были полностью вне нашего контроля — непредсказуемые поперечные ветра, скорость спуска, поверхности приземления и огромное давление времени, ведь мы находились в Кируне всего неделю».

Телефон упал из космоса и остался целым / © Guinness World Records

Поисковая команда также была существенно ограничена из-за требований к весу оборудования.

«Из-за строгих ограничений полезной нагрузки вертолета на начальный поиск могли подняться только четыре человека (не считая пилота): два инженера из компании Sent Into Space, оснащенные оборудованием для отслеживания, и два видеооператора. Ожидание на земле было невыносимым».

В RHINOSHIELD говорят, что эксперимент имел целью не только установку рекорда, но и демонстрацию возможностей экологического дизайна.

Телефон упал из космоса и остался целым / © Guinness World Records

По словам Муджу Сяо, компании стремятся развеять «миф о том, что экологичность означает слабость».

«Отрасль производства чехлов для телефонов генерирует огромное количество пластиковых отходов, поскольку большинство чехлов изготавливаются из смешанных материалов, не подлежащих переработке. В RHINOSHIELD мы уже много лет используем 100% перерабатывающие мономатериалы, но люди часто считают, что чехлы из одного материала не могут обеспечить надежную защиту. Мы хотели доказать, что не нужно идти на компромиссы. Вместо того чтобы довольствоваться стандартной защитой «военного уровня», мы выбрали «космический уровень». Падение AirX из стратосферы и то, что он остался полностью невредимым, доказывает, что экологический циркулярный дизайн может выдержать самые экстремальные условия на Земле (и вне ее!). Надеемся, это показывает, что принцип мономатериального дизайна вполне достижим, и в будущем мы начнем видеть, как обычные товары адаптируются к нему».

Напомним, ученые впервые вырастили мини-мозг, который жил и старел без тела семь лет.

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