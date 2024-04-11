Телеканал случайно показал яички мужчины вместо кадров солнечного затмения – видео

Мексиканский телеканал RCG Media во время трансляции полного солнечного затмения, произошедшего 8 апреля, случайно показал интимные места мужчины.

Об этом пишет TMZ.

Около 44 миллионов американцев стали свидетелями полного затмения, а сотни миллионов были достаточно близки, чтобы увидеть большую часть Солнца. Затмение было видно из Северной Америки и Мексики и RCG Media был готов к этому важному моменту. Но во время трансляции произошла курьезная ситуация.

Ошибка в эфире произошла в режиме реального времени, когда изображение затемнения ненадолго перешло в видео с яичками мужчины. К счастью, продюсеры заметили их достаточно быстро, чтобы выключить материал. Но в эпоху социальных сетей этот момент, конечно же, был опубликован в Интернете.

На Х юзеры активно обсуждают казус:

Солнечное затмение против яичек, и все это просто ошибка. Это может произойти с каждым

Проработав в медиа всю свою жизнь, я могу только вообразить, сколько крика было

Это было очень смело с их стороны – показать это в эфире. Это просто безумие!

Кого-то уволят

Вскоре после того, как изображение показали всем зрителям, съемочная группа быстро убрала его. Ведущие были явно озабочены, поскольку две женщины сидели с ошеломленными выражениями на лицах.

Напомним, сотни пар женились под открытым небом во время полного солнечного затмения. За такую возможность влюбленным пришлось заплатить по 100 долларов.

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