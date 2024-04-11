Телеканал случайно показал яички мужчины вместо кадров солнечного затмения – видео

Ведущие не смогли скрыть свой шок.
Мексиканский телеканал RCG Media во время трансляции полного солнечного затмения, произошедшего 8 апреля, случайно показал интимные места мужчины.
Об этом пишет TMZ.
Около 44 миллионов американцев стали свидетелями полного затмения, а сотни миллионов были достаточно близки, чтобы увидеть большую часть Солнца. Затмение было видно из Северной Америки и Мексики и RCG Media был готов к этому важному моменту. Но во время трансляции произошла курьезная ситуация.
Ошибка в эфире произошла в режиме реального времени, когда изображение затемнения ненадолго перешло в видео с яичками мужчины. К счастью, продюсеры заметили их достаточно быстро, чтобы выключить материал. Но в эпоху социальных сетей этот момент, конечно же, был опубликован в Интернете.
На Х юзеры активно обсуждают казус:
- Солнечное затмение против яичек, и все это просто ошибка. Это может произойти с каждым
- Проработав в медиа всю свою жизнь, я могу только вообразить, сколько крика было
- Это было очень смело с их стороны – показать это в эфире. Это просто безумие!
- Кого-то уволят
Вскоре после того, как изображение показали всем зрителям, съемочная группа быстро убрала его. Ведущие были явно озабочены, поскольку две женщины сидели с ошеломленными выражениями на лицах.
Напомним, сотни пар женились под открытым небом во время полного солнечного затмения. За такую возможность влюбленным пришлось заплатить по 100 долларов.
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