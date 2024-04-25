Теленок-мутант родился с двумя головами и тремя ртами: как выглядит животное (видео)

Также у животного четыре глаза.

На ферме в Парагвае родился теленок-мутант с двумя головами, четырьмя глазами и тремя ртами, что поставило в тупик молочного фермера и вызвало вопросы.

Об этом пишет NTK.

Мигель Амарилья держит на своей ферме в Курупикае, что недалеко от Сан-Педро-дель-Парана, 15 голов крупного рогатого скота. Но в субботу, 20 апреля, впервые родился особый теленок.

Одна из голов животного была под прямым углом к другой. Новорожденного пытались покормить, но безуспешно, потому что теленок не ест. Он также отказывается сосать молоко матери.

Семья и не подозревает, как расположены его внутренние органы.

Теленок может вставать самостоятельно, но две головы утяжеляют его, сгибая шею под прямым углом. Ему приходится постоянно двигать шеей, чтобы сохранять равновесие.

Мигель планировал сообщить об этом случае в Национальную службу качества и здоровья животных Парагвая, если теленок выживет.

На видео можно услышать, как женщина говорит: "Я попросила их прийти и забрать его. Честно говоря, я не хочу оставлять это. Я сочувствую этому, но этого не хочу".

Теленок мог родиться с двумя головами после того, как аномалия привела к тому, что оплодотворенная яйцеклетка разделилась лишь частично. Вместо двух полностью сформировавшихся близнецов она, возможно, разделилась на двух полусформировавшихся и разделяющих одно тело младенцев.

Известно, что теленки с двумя головами часто имеют много других врожденных аномалий. К примеру, их сердечно-сосудистая, нервная и пищеварительная системы могут быть деформированы, что делает практически невозможным выполнение нормальных жизненно важных функций.

Напомним, у золотистого ретривера родился суперредкий лаймово-зеленый щенок. Владельцы сначала отчаянно пытались его отмыть.

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