Теленок-мутант с двумя головами шокировал жителей села - фото

Жители индийского села были ошеломлены рождением теленка с двумя головами.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Удивительное животное появилось на свет в Джалалпуре, штат Уттар-Прадеш, в конце прошлого месяца.

Хотя у теленка одно тело, у него две головы с четырьмя глазами и двумя носами. Но там, где две головы расходятся, у молодой коровы всего два уха и сросшийся рот.

Двухголовый теленок-мутант / Фото: dailymail.co.uk

В индуизме корова считается священной, а убой крупного рогатого скота запрещен и есть очень спорной темой в стране.

Полицефалия, или дицефальный парапаг, – это состояние, когда животные часто рождаются с двумя головами. Ветеринары считают, что такие состояния обычно вызваны аномальным развитием клеток при формировании эмбриона. Когда животные рождаются с таким заболеванием, их ожидаемая продолжительность жизни, как правило, очень мала — всего несколько месяцев.

Впрочем, считается, что этот теленок, несмотря на деформации, здоров.

Двухголовый теленок-мутант / Фото: dailymail.co.uk

Хотя у коровы своеобразный рот, соединенный между головами, она все же может пить материнское молоко.

Члены семьи, у которой родилась корова, и местные жители считали ее чудом природы, и многие предположили, что это божественное чудо.

Двухголовый теленок-мутант / Фото: dailymail.co.uk

После того, как новость распространилась, люди из близлежащих районов и сел приезжали, чтобы увидеть это редкое двуглавое животное вживую.

Напомним, в мае в Индонезии родился козленок-мутант с одним глазом и "человеческим лицом и бородой". Животное, к сожалению, не выжило.

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