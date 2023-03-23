Теленок сбежал из бойни и устроил погоню по городу: как все закончилось (фото)

В США произошло необычное событие: смелый теленок сбежал из бойни и устроил погоню городом. В конце концов, животное решили не убивать, а отправить в приют.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Теленок сбежал из автомобиля, стоявшего неподалеку от бойни, расположенной в Канарсе, Бруклин, штат Нью-Йорк. Благодаря его смелости владельцы бойни решили пощадить четырехмесячное животное и забрать его в приют, чтобы оно жило счастливой жизнью.

На видео с места происшествия видно, как работники в панике бегут за теленком, пытаясь набросить на него лакомство, а оно смело убегает. Впоследствии теленок все-таки догнали.

Фото: mirror.co.uk

Майк Стура, управляющий приютом для животных Skylands в Нью-Джерси, позвонил на бойню, чтобы попросить отпустить корову в его приют.

Как сообщается, на бойне сначала колебались, но со временем согласились отдать корову в приют.

Напомним, в Польше ЛГБТ-активисты спасли корову-транссексуала.

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