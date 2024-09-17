Телескоп Hubble сделал уникальное фото галактики в созвездии Сети

Космический объект расположен в 35 миллионах световых лет от Земли.

Космический телескоп NASA /ESA Hubble зафиксировал спиральную галактику с перемычкой NGC 1559, расположенную в созвездии Сетки, рядом с Большим Магеллановым Облаком. Галактика находится на расстоянии примерно 35 миллионов световых лет от Земли.

Об этом сообщила обсерватория ESA.

Фотография состоит из десяти отдельных фотографий, которые Hubble сделал с разными фильтрами, что позволяет захватить свет разной длины волн. Это обеспечивает широкий спектр информации об астрофизических процессах в галактике. В частности, изображение охватывает ультрафиолетовый свет (около 275 нанометров), а также синий, зеленый, красный и ближний инфракрасный (1600 нанометров) свет.

Фильтры используются для того, чтобы уловить свет, излучаемый на конкретных длинах волн, что позволяет детально изучить разные аспекты галактики. Одним из примеров является красный фильтр с длиной волны 656 нанометров, который отражает излучение ионизируемых атомов водорода. Этот тип излучения называется линейным Н-альфа излучением.

Новые звезды, формируемые в молекулярных облаках из газообразного водорода, излучают большое количество ультрафиолетового света. Этот свет поглощается облаками, ионизируя их и заставляя светиться в красном спектре. Таким образом, красный и розовый цвет на изображении, заполняющий спиральные рукава NGC 1559, является свидетельством активного звездообразования в этих областях.

Напомним, конгресс США проведет слушания по НЛО после того, как в Монтане зафиксировали объект с мерцающими огнями над ядерной базой.

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