Телесные наказания в детстве приводят к проблемам в подростковом возрасте — канадские психологи

Избиение или даже хлопанье детей может стать причиной проблем со здоровьем и поведением в юношеском возрасте.

В Канадском журнале психиатрии опубликовали новое исследование о том, что телесные наказания в детстве могут стать причиной проблем в подростковом возрасте.

В исследовании приняли участие 1883 подростка в возрасте 14-17 лет. По словам ученых, ребенка даже нельзя хлопать, ведь это может привести к возникновению проблем с физическим и психическим здоровьем и девиантного поведения в подростковом возрасте.

Отмечается, что телесные наказания не устраняют агрессию и другие поведенческие проблемы у ребенка, как это считают родители или педагоги. Наоборот — они приводят к еще более вызывающему поведению в подростковом возрасте.

Согласно опросу, 18% детей в возрасте 14-17 лет сообщили, что их хлопали по попе или били по рукам три или более раз в жизни. В них также обнаружили более высокую частоту возникновения психических заболеваний. Такой же метод наказания может сказаться и на физическом здоровье ребенка в будущем.

Напомним, что в Харькове правоохранители составили протоколы на женщину, которая била маленького ребенка. Издевательство зафиксировали на видео очевидцы и выложили в соцсети, а правоохранители установили личность матери.

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