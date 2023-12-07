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Телеведущая BBC скорчила гримасу и показала в эфире средний палец — курьезное видео

Телеведущая BBC скорчила гримасу и показала в эфире средний палец — курьезное видео

Автор
Юлия КаспароваЮлия Каспарова
Дата публикации
Просмотры
791
Время на прочтение
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Телеведущая BBC скорчила гримасу и показала в эфире средний палец — курьезное видео

Мариам Мошири / Фото: скриншот с видео

Она объяснила свой жест.

Ведущая новостей британского телеканала BBC попала в скандал, показав в прямом эфире средний палец.

Мариам Мошири продемонстрировала "шутливый" жест съемочной команде, который увидели не только они. Это произошло в эфире выпуска в 12:00 в среду, 6 декабря.

До начала эфира оставалось несколько секунд, но 46-летняя Мариам не успела опустить руку. Поняв, что ее ошибка была снята на камеру, она быстро вернулась к традиционной позиции ведущей новостей и сказала зрителям: "Прямой эфир из Лондона, это BBC News".

Этот фрагмент стал вирусным в Сети:

Впоследствии Мошири дала объяснения и извинилась перед зрителями. Она написала на Х: "Я делала вид, что веду обратный отсчет, в то время как режиссер отсчитывал от 10 до 0... Включая пальцы, чтобы показать число. Когда мы дошли до 1, я в шутку повернула средний палец и не поняла, что это было снято на камеру. Это была частная шутка команды, и мне очень жаль, что она вышла в эфир! Я не хотела, чтобы это произошло, и мне очень жаль, если я кого-то обидела или огорчила. На самом деле я не "подбрасывала птицу" зрителям. Это была глупая шутка, предназначенная для небольшого количества моих приятелей", — сказала она.

Мошири является одной из главных ведущих канала BBC News после повышения в феврале. Она проработала в британской телекомпании более 20 лет.

Напомним, фальшивый адвокат выиграл все 26 дел, несмотря на то, что никогда не учился на юридическом факультете. Он работал в суде три года.

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Дата публикации
Просмотры
791
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