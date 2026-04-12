Телевидение для собак набирает популярность: действительно ли оно работает

Телевидение для собак стремительно набирает популярность среди владельцев домашних животных. Однако исследователи до сих пор не имеют однозначного ответа, действительно ли такие видео приносят пользу четырехлапым.

Об этом говорится в материале BBC.

Идея создания специального контента для собак возникла еще несколько лет тому назад. Один из таких проектов – YouTube-канал Siesta Dog TV, который основал Лука Карано. Он начал создавать длинные видео с анимацией и успокаивающей музыкой, чтобы его собака не скучала, оставаясь дома сама.

Контент адаптируют под особенности зрения собак – например, используют цвета, которые животные воспринимают лучше, в частности, синие оттенки. Видео могут длиться до 10 часов и включают сцены с другими собаками, природой или движущимися объектами.

Спрос на такой формат растет, ведь владельцы все больше озабочены состоянием своих любимцев во время разлуки. Специалисты объясняют это ростом эмоциональной связи между людьми и животными, а также большим вниманием к проблеме тревоги разлуки у собак.

В то же время, научные исследования дают противоречивые результаты. Часть из них свидетельствует, что собаки уделяют телевизору относительно мало внимания и быстро привыкают к его присутствию. Другие указывают, что животные могут воспринимать изображение на экране как осмысленный мир и получать от этого определенную стимуляцию.

Некоторые компании, в частности, DogTV, утверждают, что их контент помогает снижать уровень стресса у собак. По их данным видео могут успокаивать животных, уменьшать тревожность и даже использоваться как элемент поведенческой терапии.

Впрочем, эксперты отмечают: ни одно «телевидение» не может заменить живое общение, физическую активность и социализацию, которые остаются ключевыми для благосостояния собак.

Таким образом, видео для животных могут быть дополнительным инструментом, но не универсальным решением – их эффективность зависит от конкретной собаки и условий ее жизни.

Напомним, некоторые повседневные продукты могут представлять серьезную угрозу для здоровья собак. Специалисты объяснили, какие именно пять позиций чаще всего приводят к боли и отравлениям.