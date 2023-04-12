Телевизор спас мужчине жизнь: невероятная история (фото)

Джим был в шоке, когда у него обнаружили мужской рак груди.

Обычная телевизионная реклама спасла жизнь 66-летнему Джиму Аллену, которая призывала мужчин провериться на рак груди.

Об этом сообщает Lad Bible.

Мужчина сидел дома и смотрел телевизор, когда на экране появилась эта реклама. Решив попробовать самопроверку, Джим с удивлением обнаружил "шишку размером с горошину" прямо посреди своей груди.

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Сначала врачи отвергли опухоль, которую считали кистой. Однако в последующие годы, казалось бы, безобидная шишка начала расти.

"Я не думал, что мужчины болеют раком молочной железы, и, конечно, не посреди груди, поэтому я не очень волновался", – сказал Джим.

"Однако, когда я похудел через три года – в 2018 году, скрытая киста стала красной с виду круглой шишкой. Я вернулся к врачу, который удалил кисту и отправил на биопсию", – добавил мужчина.

Когда Джим получил результаты, то был в шоке, узнав, что у него мужской рак груди.

Он немедленно начал лечение: мужчине сделали мастэктомию, чтобы удалить левую "молочную железу", удалили лимфатические узлы в левом подмышечке. Пациент также прошел трехнедельную лучевую терапию и принимал блокатор эстрогена тамоксифен.

Фото: Джим Аллен

Джиму еще пять лет придется принимать препарат, заставляющий его чувствовать себя "женщиной в менопаузе".

Мужчина поделился, что во время всего этого опыта в больнице он был немного "одиноким", ведь у него не было ни одного мужчины-компаньона.

"Я никогда не встречал мужчин, которые болеют раком молочной железы. Есть достаточно много групп поддержки для женщин, и, возможно, мужчины в целом меньше говорят о медицинских проблемах. Это заставило меня чувствовать себя очень одиноким", – сказал Джим.

Он также отметил, что мужчины стесняются говорить о раке молочной железы, и это вынуждает их "отложить подобные вещи".

"Я думаю, что нам нужно заставить мужчин говорить об этом, проверять признаки и делать что-то по поводу любых их волнений", — подчеркнул Джим.

Заметим, что он в апреле примет участие в показе мод, чтобы повысить осведомленность о раке молочной железы у мужчин.

Напомним, в США женщина в течение лет жаловалась на боль в животе, пока не оказалось, что в течение 28 лет в ней росла раковая киста.

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