Тележку не отпустила: бабушка зацепилась за электрические ставни и висела вверх ногами — видео

Бедная бабушка, видео с которой стало вирусным после того, как ее подняли в воздух электрические ставни магазина, признает, что это "могло произойти только с ней".

Об этом пишет Daily Star.

71-летняя австралийка Энн Хьюз поднялась на два метра в воздух, когда она стояла возле магазина, ожидая открытия. Она работает там уборщицей. На разорвавшем Сеть видео видно, как зимнее пальто зацепилось за крючок ставен. Женщина поднялась, при этом держа свою тележку для покупок.

Она висела вверх ногами, пока владелец магазина не бросился ей на помощь возле магазина Best One в Тонтеге, недалеко от Понтиприда, Южный Уэльс. Рабочий взял ее на руки и поставил обратно на землю, в то время как другой рабочий медленно опускал ставню.

Энн смогла увидеть забавную сторону ситуации. Она сказала: "Я просто стояла там, когда мое пальто зацепилось и я поднялась. Я подумала: "Черт возьми!". Люди говорят, что это может произойти с кем-либо, нет, это могло произойти только со мной! Мне повезло, что у меня хорошее чувство юмора".

К счастью, пенсионерка в результате происшествия не пострадала. В сообщениях утверждалось, что во время разговора с местными СМИ у нее были синяки на лице, в частности, под глазом, но она сказала, что это произошло в результате другого несчастного случая.

Также читайте Разъяренный слон схватил российскую туристку и швырнул ее на землю – видео

Магазин поделился видео забавного инцидента в Интернете, написав: "Не бродите, как Энн, приходите в Best One, чтобы получить самые лучшие предложения! Единственное, что растет в этом магазине – это наш персонал, а не цены".

Энн работала уборщицей в популярном сельском магазине более пяти лет. Ее коллеги по работе сказали, что ей было смешно, когда она увидела запись с камер видеонаблюдения.

Пользователи социальных сетей также похвалили ее за то, что она сохраняла спокойствие во время "ужасного" инцидента.

Напомним, мама проиграла дело об инвалидности более чем на 760 000 евро из-за "компромата всех времен". Она утверждала, что не могла работать более пяти лет из-за постоянной боли в спине и шее.

Читайте также: