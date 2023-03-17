Телезвезда на OnlyFans: мужчина выдавал себя за известного ведущего, публикуя обнаженные фото

Известный британский телеведущий Адриан Чайлз признался, что был в шоке, когда узнал, что парень зарабатывает на OnlyFans, выдавая себя за него.

Затейливый пользователь публиковал обнаженные фото и зарабатывал более 1200 долларов в день. А дело в том, что он очень похож на знаменитость.

Об этом пишет ladbible.com.

В сообщении говорится, что Чайлз занимался своими делами, когда кто-то прислал ему статью о человеке по имени Майк с заголовком: "Я делаю большой день, потому что они думают, что я Адриан Чайлз".

Поначалу для 55-летней телезвезды это было шоком.

"На фотографиях был изображен почти голый мужчина с закрытыми частями тела. Он был похож на меня. Осторожно я увеличил изображение, чтобы прочитать текст. Как только я понял суть истории, с ужасом отшатнулся, чтобы больше не читать", — прокомментировал Адриан.

Адриан Чайлз / Фото: Getty Images

Со своей стороны Майк рассказал, что просят показать "Адриана Чайлза" подписчики OnlyFans:

"Они попросили меня раздеться, когда я читал футбольные результаты. Кто-то заплатил мне 500 долларов, чтобы я прочитал колонку Чайлза в The Guardian во время мастурбации. Тогда я подумал: "Это странно". В основном это мужчины, но есть женщина, которая платит мне 200 долларов в неделю за то, чтобы я голышом ел оладьи и капал маслом себе на лицо, при этом выбрасывая бессмысленную чушь с акцентом Уэст-Мидлендс".

Заметим, что платформа OnlyFans специализируется на контенте для взрослых. Там одни пользователи создают в основном эротические публикации, а другие смотрят их за деньги.

Напомним, в Индии два пилота самолета шокировали опасной затеей. Они возмутили авиационное сообщество и пользователей Сети.

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