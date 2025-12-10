Тело нашли только через семь лет: что известно о таинственной смерти подростка в дымоходе

Дымоход / © Фото из открытых источников

Поиски 18-летнего Джошуа Мэддакса из американского штата Колорадо завершились жутким открытием только через семь лет. Подростка, который в 2008 году просто вышел на короткую прогулку и не вернулся домой, обнаружили внутри дымохода в миле от его дома. Обстоятельства его смерти до сих пор порождают вопросы.

Об этом сообщило издание LADBible.

Семья Мэддакса годами надеялась, что парень мог покинуть город и начать новую жизнь. Его отец объездил кемпинги и приюты в округе, пытаясь найти хотя бы след.

«Как-то утром я проснулся, а он был там, а потом он просто не вернулся домой. Мы думали, что он был с друзьями, но никто его не видел. Это долгосрочная вещь, когда ты переживаешь горе в ожидании», — вспоминал Майк Мэддакс.

Только в 2015 году строители, которые разбирали старую хижину, наткнулись на резкий запах. Когда они отодвинули мебель, закрывавшую камин, то нашли аккуратно сложенную одежду. Внутри дымохода обнаружили мумифицированные останки парня. Личность подтвердили по стоматологическим данным и давней травме — отсутствующей частью правого указательного пальца, которую он потерял в детстве.

Следователи пришли к выводу, что Мэддакс самостоятельно пролез в дымоход и застрял, а смерть наступила в результате переохлаждения. Парень находился в позе эмбриона. Однако в этой версии есть много несогласованностей.

Владелец хижины Чак Мерфи утверждает, что зайти в дымоход сверху было невозможно — там был установлен стальной прут, который должен был защищать от животных. Кроме того, внизу дымохода стоял большой предмет мебели, который полностью перекрывал отверстие.

«Нет никакого способа, чтобы этот парень заполз в тот дымоход с этой стальной паутиной. Он не спускался по дымоходу», — заявил Мерфи.

Дополнительные вопросы вызывает и то, что парень был одет только в терморубашку, тогда как остальные вещи оставались сложенными возле камина. Как он оказался внутри дымохода? Почему разделся? Как смог зайти в дом, если камин был заблокирован? Ни одну из этих загадок не удалось решить.

Коронер округа Эл Борн признал: дело чрезвычайно запутанное и лишено ответов на ряд ключевых вопросов. Официально смерть Мэддакса классифицирована как несчастный случай.

Сестра Джошуа, Кейт, после обнаружения тела написала: «Это точно не тот результат, на который надеялась семья Мэддаксов и многочисленные друзья и близкие моего брата Джоша. Однако мы бесконечно благодарны за возможность наконец устроить Джошу надлежащую поминальную службу, которой он заслуживает, и наконец похоронить Джоша».

Несмотря на завершенное следствие, история Мэддакса до сих пор остается одной из самых загадочных в Колорадо.

