Тело покрылось волдырями: у женщины из-за редкого заболевания началась аллергия на собственного ребенка (фото)

Женщина лечит заболевание даже после родов.

Тело жительницы графства Гемпшир в Великобритании во время беременности и после родов покрылось волдырями. Женщина утверждает, что таким образом из-за редкой болезни у нее проявилась аллергия на собственного ребенка.

Об этом пишет nypost.com.

Фиона Хукер рассказала, что она второй раз забеременела в конце 2020 года. Сначала все было нормально, однако за два месяца до родов на ее животе появились красные пятна. Тогда она обратилась к врачам и те прописали ей лекарство.

"Это было что-то похожее на аллергию на моего собственного ребенка", — рассказала Фиона Хукер.

nypost.com

На восьмом месяце беременности на теле женщины появились волдыри и боли. В июне 2021 года женщина родила здорового ребенка, однако ее состояние резко ухудшилось.

"Пузырьки были на животе, руках, шее. Поэтому было сложно держать ребенка", — вспоминает жительница Великобритании.

У женщины медики диагностировали заболевание, которое называется гестационный пемфигоид. Это – автоиммунное заболевание, вызванное тем, что иммунная система женщины производит аутоантитела и ошибочно атакует собственную кожу. Это заболевание встречается в одной из 50 тыс. женщин.

nypost.com

Фиона Хукер добавила, что медики объяснили, что это заболевание еще не до конца изучено, поэтому они не могут установить точные причины его возникновения.

"Врачи сказали, что что-то в ДНК отца заставляет плаценту начать атаковать белок, который также находится в коже, поэтому мое тело атаковало мою кожу", — говорит женщина.

Жительница Великобритании рассказала, что в последние полгода она лечила это заболевание, а теперь хочет привлечь внимание к этой опасной болезни.

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