Категория
Курьезы
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Тело покрылось волдырями: у женщины из-за редкого заболевания началась аллергия на собственного ребенка (фото)

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Тело покрылось волдырями: у женщины из-за редкого заболевания началась аллергия на собственного ребенка (фото)

nypost.com

Женщина лечит заболевание даже после родов.

Тело жительницы графства Гемпшир в Великобритании во время беременности и после родов покрылось волдырями. Женщина утверждает, что таким образом из-за редкой болезни у нее проявилась аллергия на собственного ребенка.

Об этом пишет nypost.com.

Фиона Хукер рассказала, что она второй раз забеременела в конце 2020 года. Сначала все было нормально, однако за два месяца до родов на ее животе появились красные пятна. Тогда она обратилась к врачам и те прописали ей лекарство.

"Это было что-то похожее на аллергию на моего собственного ребенка", — рассказала Фиона Хукер.

© nypost.com
nypost.com

На восьмом месяце беременности на теле женщины появились волдыри и боли. В июне 2021 года женщина родила здорового ребенка, однако ее состояние резко ухудшилось.

"Пузырьки были на животе, руках, шее. Поэтому было сложно держать ребенка", — вспоминает жительница Великобритании.

У женщины медики диагностировали заболевание, которое называется гестационный пемфигоид. Это – автоиммунное заболевание, вызванное тем, что иммунная система женщины производит аутоантитела и ошибочно атакует собственную кожу. Это заболевание встречается в одной из 50 тыс. женщин.

© nypost.com
nypost.com

Фиона Хукер добавила, что медики объяснили, что это заболевание еще не до конца изучено, поэтому они не могут установить точные причины его возникновения.

"Врачи сказали, что что-то в ДНК отца заставляет плаценту начать атаковать белок, который также находится в коже, поэтому мое тело атаковало мою кожу", — говорит женщина.

Жительница Великобритании рассказала, что в последние полгода она лечила это заболевание, а теперь хочет привлечь внимание к этой опасной болезни.

Читайте также:

В Одессе умерла беременная, больная коронавирусом – ребенок тоже погиб | Новости Украины

В Одессе умерла беременная, больная коронавирусом – ребенок тоже погиб | Новости Украины
Следующая публикация