Темное значение тату пяти точек на руке: что оно символизирует (фото)

Татуировки иногда просто элемент стиля, но некоторые символы имеют гораздо более глубокий и даже криминальный подтекст.

Одним из таких является классический знак из пяти точек, известный как квинкункс, пишет LADbible.

Этот простой рисунок обычно выглядит как четыре точки, расположенные квадратом, и одна в центре. Чаще его можно увидеть между большим и указательным пальцами или на тыльной стороне руки.

Что означает татуировка из пяти точек

Распространенное значение этого символа связано с тюремной культурой. В такой трактовке:

четыре внешних точки символизируют стены камеры

центральная точка — человека, находящегося внутри

В криминальной среде эта татуировка часто рассматривается как отметка о пребывании в тюрьме.

В некоторых регионах, в частности в частях Европы и США, такой символ также ассоциируется с бандами и тюремными группировками, что усиливает его «закрытый» и потенциально опасный контекст.

Почему значение не всегда однозначно

Несмотря на криминальные ассоциации, современная интерпретация этой татуировки не всегда так строга. Часть людей делает его просто как минималистичный символ, не зная о его происхождении.

Однако эксперты по татуировкам предостерегают: в определенных средах этот знак до сих пор может восприниматься серьезно, и неправильная трактовка иногда приводит к неприятным ситуациям.

Другие «кодированные» татуировки

Подобно пяти точкам, существуют и другие татуировки со скрытыми значениями:

«слезы» под глазом — иногда связывают с криминальным прошлым или потерей близких

«черная полоса» на руке – может символизировать скорбь или личные события

паутина — часто ассоциируется с заключением или «застреванием» в системе

Значения таких символов могут отличаться в зависимости от страны, культуры и даже конкретной среды.

