Темное значение тату пяти точек на руке: что оно символизирует (фото)
Татуировка из пяти точек, известная как квинкункс, может выглядеть минималистично, но часто имеет глубокие тюремные и криминальные ассоциации, которые следует знать перед его нанесением.
Татуировки иногда просто элемент стиля, но некоторые символы имеют гораздо более глубокий и даже криминальный подтекст.
Одним из таких является классический знак из пяти точек, известный как квинкункс, пишет LADbible.
Этот простой рисунок обычно выглядит как четыре точки, расположенные квадратом, и одна в центре. Чаще его можно увидеть между большим и указательным пальцами или на тыльной стороне руки.
Что означает татуировка из пяти точек
Распространенное значение этого символа связано с тюремной культурой. В такой трактовке:
четыре внешних точки символизируют стены камеры
центральная точка — человека, находящегося внутри
В криминальной среде эта татуировка часто рассматривается как отметка о пребывании в тюрьме.
В некоторых регионах, в частности в частях Европы и США, такой символ также ассоциируется с бандами и тюремными группировками, что усиливает его «закрытый» и потенциально опасный контекст.
Почему значение не всегда однозначно
Несмотря на криминальные ассоциации, современная интерпретация этой татуировки не всегда так строга. Часть людей делает его просто как минималистичный символ, не зная о его происхождении.
Однако эксперты по татуировкам предостерегают: в определенных средах этот знак до сих пор может восприниматься серьезно, и неправильная трактовка иногда приводит к неприятным ситуациям.
Другие «кодированные» татуировки
Подобно пяти точкам, существуют и другие татуировки со скрытыми значениями:
«слезы» под глазом — иногда связывают с криминальным прошлым или потерей близких
«черная полоса» на руке – может символизировать скорбь или личные события
паутина — часто ассоциируется с заключением или «застреванием» в системе
Значения таких символов могут отличаться в зависимости от страны, культуры и даже конкретной среды.
