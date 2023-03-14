Тепловизор, линолеум, церковная шапка: что забывают пассажиры в поездах "Укрзалізниці"

С начала 2023 года пассажиры более тысячи раз обращались с просьбами найти потерянные вещи.

В "Укрзалізниці" рассказали, что забывают пассажиры в поездах во время путешествий.

Так, с начала года зафиксировано 1370 обращений с просьбами найти потерянные вещи. Более 60% утраченного все же удается найти.

Как говорится в сообщении пресс-службы компании, в вагонах разыскивали номерные знаки для автомобиля, церковную шапку, детский горшок, тепловизор, рулон линолеума, медицинский корсет, конную амуницию, капы для зубов, аппарат для выращивания семян и шахматную доску.

А чаще пассажиры забывают в поездах документы, кошельки, ноутбуки, игрушки, телефоны, зарядные устройства, часы и ключи.

Фото: t.me/UkrzalInfo

Компания советует пассажирам лишний раз провести "переучет" своих вещей в карманах и чемоданах перед выходом из вагона.

"А если уж так случилось, что вы потеряли в нашем поезде очень важную для вас вещь — не волнуйтесь, опишите ее по форме вот здесь или обращайтесь в контакт-центр Укрзалізниці по номеру 0 800 503 111, оставляйте сообщение через форму обратной связи в приложении, пишите нам в Apple Messages, Telegram, Viber или Facebook Messenger", — говорится в сообщении.

Напомним, Укрзалізниця начинает масштабную трехлетнюю программу "Железная украинизация". Её цель - полностью избавиться от имперских и русских названий, отметок, изображений на любых объектах железнодорожного транспорта.

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