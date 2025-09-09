Термометр застрял в ягодице женщины на 22 года — фото

Термометр / © pixabay.com

Отломанный кусок термометра застрял в ягодице женщины на 22 года.

Об этом сообщает Need To Know.

Пациентка, которую называют только госпожой Ху, села на измерительный прибор, когда была маленькой девочкой в начальной школе.

Обломок длиной 2 см оставался в ее левой ягодице более двух десятилетий. Ее врач сказал, что ей «повезло, что внутри не было ртути».

Ху, живущая в Ухане, Китай, объяснила: «Я сидела за своим столом, когда одноклассник попросил одолжить мою резинку. Я уронила ее на пол и пошла искать. Мой одноклассник тоже искал ее под столом, но так случилось, что он держал термометр в руке, который лежал на моем стуле. Я нашла резинку раньше него, поэтому пошла садиться. Термометр застрял в мясе моей левой ягодицы».

Ее доставили в больницу, где медики попытались извлечь посторонний предмет.

Ху вспомнила: «Когда они вынули его, он был намного короче. Я принялась плакать и говорила, что так не должно быть. Они сделали еще один рентген, но на этот раз он ничего не показал, потому что стекло было прозрачным; я думаю, что тогда его не было видно на снимке».

Однако объект появился на 3D КТ в прошлом месяце после того, как Ху получила травму во время катания на велосипеде и была обеспокоена переломом крестца.

Когда врачи рассмотрели детальное изображение, они четко увидели форму обломка термометра, застрявшего позади ее таза.

Снимок КТ / © needtoknow.co.uk

Доктор Шан Ранран сказал: «Он был около 2 см в длину. Повезло, что внутри не было ртути. Если бы она была, это могло бы вызвать отравление ртутью и другие очень опасные состояния».

