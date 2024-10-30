Тест для женщин: какого мужчину вы выберете, расскажет, что вам нужно в отношениях

Есть определенные критерии, по которым мы выбираем себе пару и внешность в этом выборе играет важную, очень часто основную роль. Внешность – это первое, на что мы обращаем внимание, что больше, внешность часто отражает стиль жизни человека, его характер. Поэтому то, что нравится нам в партнере, партнерши часто являются подсознательным выражением наших собственных характеристик, предпочтений.

Этот психологический тест расскажет не только о том, к каким отношениям на самом деле, не осознавая того, вы стремитесь, но и много интересного о вас самих.

Итак, какой мужчина вам кажется наиболее привлекательным?

Тест: выберите мужчину

Муж №1

Вы изменчивы, часто не знаете, что хотите и что вам нужно, трудно принимаете решение. Вы нуждаетесь в постоянной заботе и внимании, без мужского внимания становитесь капризной, из-за этого можете разрушить уже сложившиеся отношения.

В отношениях для вас главное, ощущать поддержку, быть как за каменной стеной. Идеальные отношения для вас, это когда мужчина берет на себя всю ответственность и выполняет ваши желания

Муж №2

Самое важное для вас чувствовать себя нужной, а для своего любимого – просто незаменимой. Всю себя без остатка вы готовы отдавать близким. Даже если вы от этого устаете, вы всегда пытаетесь решать проблемы близких, ведь уверены, что они без вас пропадут. Ваш идеальный партнер должен принять ваше доминирование в отношениях.

Муж №3

Вы сильная и самодостаточная личность, вам не нравится, если кто будет посягать на вашу независимость в отношениях. Вам важно иметь собственное личное пространство, и рядом вы хотите видеть такого же зрелого партнера со своим кругом интересов, который готов доверять вам и давать полную свободу действий. При этом и вы готовы ответить ему тем же. Ваш идеальный партнер – мужчина, который не станет на вас давить и не будет контролировать вас.

Муж №4

Вам нужен независимый мужчина со своими взглядами на жизнь, который будет с благодарностью принимать вашу поддержку и отвечать тем же. Но вам нужно быть гибкой, признать за ним право на личное пространство и тот факт, что иногда нужно проводить время отдельно. Вашему партнеру важно время от времени отдыхать от отношений и быть в одиночестве с собой и своими интересами.

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