- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 230
- Время на прочтение
- 2 мин
Тест: как распознать токсичную дружбу
Как только вы поняли, что ваш друг токсичен, важно вовремя принять меры.
Порой непросто сразу понять, что дружба нездорова. Поэтому следует обратить внимание на сигналы, предупреждающие о токсичных отношениях. Наш новый тест поможет в этом.
Мы рассмотрим, как распознать токсичную дружбу и защититься.
Поэтому отвечайте на вопросы теста только «да» или «нет».
1. Взаимоуважение
Часто ли друг/подруга обесценивает ваши мысли и чувства?
Вы чувствуете, что ваши личные границы не уважаются?
2. Баланс в отношениях
Вы чувствуете, что даете больше, чем получаете в этой дружбе?
Возникает ли у вас чувство, что вас используют?
3. Поведение друга
Часто ли друг вас критикует, унижает или насмехается над вами?
Он/она пытается контролировать ваши действия или выбор?
Случается ли так, что друг распространяет сплетни или негативно высказывается о вас за спиной?
4. Атмосфера в общении
Чувствуете ли вы себя истощенными после общения с этим человеком?
Кажется ли вам, что друг завидует вашим успехам или радуется вашим неудачам?
5. Ответственность
Отказывается ли друг признавать свои ошибки или вину в конфликтах?
Часто ли вы чувствуете вину из-за этой дружбы, даже если вы ни в чем не виноваты?
Результаты теста: вот они — признаки токсичной дружбы
8-12 ответов «да» — вероятно, это токсичная дружба. Подумайте о дистанции или даже завершении этих отношений.
4-7 «да» — есть тревожные сигналы. Попытайтесь установить четкие границы, откровенно поговорите и посмотрите, изменится ли ситуация.
0-3 «да» — в вашей дружбе, скорее всего, все хорошо. Но все равно важно помнить о собственных границах.
Разрыв токсичных отношений — это сложный, но необходимый шаг. Важно вовремя распознать признаки. которые свидетельствуют — пора идти дальше.
Как себя защитить от токсичного человека
Когда вы поняли, что ваш друг токсичен, важно вовремя принять меры:
установите четкие границы и не позволяйте собой манипулировать;
посоветуйтесь с надежным другом или взрослым, который может подсказать, как поступить;
избегайте сплетен и негативных разговоров, старайтесь поддерживать позитивный тон;
уделяйте время себе и своим чувствам, не забывайте о собственных потребностях;
доверяйте своей интуиции: если что-то ощущается неправильным, скорее всего, так и есть;
помните: сказать «нет» — абсолютно нормально;
не позволяйте себе слишком глубоко эмоционально привязываться к токсичному человеку.
