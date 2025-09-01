Тест: как распознать токсичную дружбу

Признаки токсической дружбы

Порой непросто сразу понять, что дружба нездорова. Поэтому следует обратить внимание на сигналы, предупреждающие о токсичных отношениях. Наш новый тест поможет в этом.

Мы рассмотрим, как распознать токсичную дружбу и защититься.

Поэтому отвечайте на вопросы теста только «да» или «нет».

1. Взаимоуважение

Часто ли друг/подруга обесценивает ваши мысли и чувства?

Вы чувствуете, что ваши личные границы не уважаются?

2. Баланс в отношениях

Вы чувствуете, что даете больше, чем получаете в этой дружбе?

Возникает ли у вас чувство, что вас используют?

3. Поведение друга

Часто ли друг вас критикует, унижает или насмехается над вами?

Он/она пытается контролировать ваши действия или выбор?

Случается ли так, что друг распространяет сплетни или негативно высказывается о вас за спиной?

4. Атмосфера в общении

Чувствуете ли вы себя истощенными после общения с этим человеком?

Кажется ли вам, что друг завидует вашим успехам или радуется вашим неудачам?

5. Ответственность

Отказывается ли друг признавать свои ошибки или вину в конфликтах?

Часто ли вы чувствуете вину из-за этой дружбы, даже если вы ни в чем не виноваты?

Результаты теста: вот они — признаки токсичной дружбы

8-12 ответов «да» — вероятно, это токсичная дружба. Подумайте о дистанции или даже завершении этих отношений.

4-7 «да» — есть тревожные сигналы. Попытайтесь установить четкие границы, откровенно поговорите и посмотрите, изменится ли ситуация.

0-3 «да» — в вашей дружбе, скорее всего, все хорошо. Но все равно важно помнить о собственных границах.

Разрыв токсичных отношений — это сложный, но необходимый шаг. Важно вовремя распознать признаки. которые свидетельствуют — пора идти дальше.

Как себя защитить от токсичного человека

Когда вы поняли, что ваш друг токсичен, важно вовремя принять меры:

установите четкие границы и не позволяйте собой манипулировать;

посоветуйтесь с надежным другом или взрослым, который может подсказать, как поступить;

избегайте сплетен и негативных разговоров, старайтесь поддерживать позитивный тон;

уделяйте время себе и своим чувствам, не забывайте о собственных потребностях;

доверяйте своей интуиции: если что-то ощущается неправильным, скорее всего, так и есть;

помните: сказать «нет» — абсолютно нормально;

не позволяйте себе слишком глубоко эмоционально привязываться к токсичному человеку.

А также советуем попробовать другой наш тест-рисунок и открыть для себя, спокойный ли вы человек или всегда на грани стресса. Результаты могут удивить!