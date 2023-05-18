Тест на интеллект, пройти который сможет только 1% людей: найди кота за 11 секунд

Тест, который поможет определить, насколько велика скорость между восприятием и мозгом

Предлагаем оптическую иллюзию для проверки IQ. Как утверждает издание Jagran Josh, только люди с высоким интеллектом могут решить этот тест на оптическую иллюзию.

Оптическая иллюзия — это изображение объекта, рисунка или людей, которое подвергает сомнению способ восприятия вещей мозгом. Исследования показывают, что оптические иллюзии также являются частью психоанализа, проливающего свет на то, как мы воспринимаем вещи. Мозг может смотреть на вещи или изображения по-разному, формируя разное восприятие с каждой стороны, скорость получения и переработки информации, которую получает восприятие тоже может быть разной.

Как человек воспринимает оптические иллюзии, проливает свет на работу его мозга и восприятия окружающего мира, вещей в нем и связей между ними.

Сможешь найти на картинке кота за 11 секунд

Только 1% людей могут заметить скрывающегося среди людей на изображении кота в течение 15 секунд.

Если вам трудно заметить скрытого кота внимательно посмотрите на левую нижнюю часть изображения, вы увидите серого кота, который скрывается между женщинами. Для удобства мы выделили скрытого кота на картинке.

Тест: найди кота за 11 секунд

Исследования показывают, что чем больше вы тренируете свой мозг сложными головоломками, тем умнее становитесь.

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