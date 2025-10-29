Тест на личность: какую детскую травму вы несете из прошлого

Какую детскую травму вы несете из прошлого / © Pexels

Выбор одного рисунка из нескольких может неожиданно подсветить то, что скрыто глубоко внутри. Этот простой визуальный тест подскажет, какие переживания детства оставили самый заметный след на вашем взрослом «я».

Нужно только прислушаться к интуиции: выберите иллюстрацию, которая сразу вас зацепила, а затем прочитайте, что стоит за этим выбором.

Рисунок №1: Детство могло пройти в атмосфере чрезмерных требований. Похвала доставалась редко, а ошибки вызывали осуждение. Из-за этого сегодня вы боитесь разочаровать других и часто жертвуете собственными желаниями ради мира и одобрения.

Рисунок №2: Ваш опыт связан с ощущением отторжения. В прошлом могло не хватать поддержки или разрешения на проявление чувств. Теперь вы осторожно допускаете новых людей в свою жизнь, ведь страх быть непринятым кажется слишком знакомым.

Рисунок №3. Самый болезненный след оставило одиночество. Дефицит внимания и заботы в детстве сформировал ощущение покинутости, поэтому во взрослом возрасте вы пытаетесь любой ценой удержать связь со значимыми людьми.

Рисунок №4 Внутри живет память об измене. Это заставляет тщательно скрывать свои истинные эмоции, опасаясь, что откровенность может послужить кому-то против вас.

Напомним, тест носит развлекательный характер и не является научным исследованием.

