- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 2 мин
Тест на личность: какую детскую травму вы несете из прошлого
Выберите рисунок и узнайте, какая детская травма до сих пор живет в вас.
Выбор одного рисунка из нескольких может неожиданно подсветить то, что скрыто глубоко внутри. Этот простой визуальный тест подскажет, какие переживания детства оставили самый заметный след на вашем взрослом «я».
Об этом сообщило издание УНИАН.
Нужно только прислушаться к интуиции: выберите иллюстрацию, которая сразу вас зацепила, а затем прочитайте, что стоит за этим выбором.
Рисунок №1: Детство могло пройти в атмосфере чрезмерных требований. Похвала доставалась редко, а ошибки вызывали осуждение. Из-за этого сегодня вы боитесь разочаровать других и часто жертвуете собственными желаниями ради мира и одобрения.
Рисунок №2: Ваш опыт связан с ощущением отторжения. В прошлом могло не хватать поддержки или разрешения на проявление чувств. Теперь вы осторожно допускаете новых людей в свою жизнь, ведь страх быть непринятым кажется слишком знакомым.
Рисунок №3. Самый болезненный след оставило одиночество. Дефицит внимания и заботы в детстве сформировал ощущение покинутости, поэтому во взрослом возрасте вы пытаетесь любой ценой удержать связь со значимыми людьми.
Рисунок №4 Внутри живет память об измене. Это заставляет тщательно скрывать свои истинные эмоции, опасаясь, что откровенность может послужить кому-то против вас.
Напомним, тест носит развлекательный характер и не является научным исследованием.
Ранее мы публиковали быстрый тест на личность, который покажет надежный ли вы человек, или тот, которому не доверяют другие.