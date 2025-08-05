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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
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483
Время на прочтение
1 мин

Тест на личность: то, что вы увидите первым, раскроет черты вашей личности за несколько секунд

Визуальный тест с TikTok поразил Сеть. Первое, что вы заметите на картинке, расскажет о вашей личности.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Тест на личность

Тест на личность / © unsplash.com

Оптическая иллюзия, которая набирает популярность в TikTok, заинтересовала пользователей обещанием определить «силу» человека лишь по одному взгляду на изображение. Видео опубликовал пользователь под ником @0ptical_illusi0ns. В ролике он спрашивает: «Вы видите животных?» — и предлагает зрителям пройти тест, внимательно посмотрев на изображение.

Об этом сообщило издание Mirror.

Оптическая иллюзия. Тест: @0ptical_illusi0ns/TikTok

Оптическая иллюзия. Тест: @0ptical_illusi0ns/TikTok

Зрителям предлагают определить, что именно они увидели первым: животных или дерево. Ответ, по словам автора, связан с чертами характера. Если вы сначала увидели животных — вы, вероятно, смелые, любознательные и склонны к приключениям. Если же первым бросилось в глаза дерево — это может свидетельствовать о внутреннем спокойствии и силе.

Эта иллюзия вызвала оживленную дискуссию в комментариях. Один из пользователей написал: «Я не могу найти животных», другой добавил: «Если вы можете видеть животных, вы не можете их разглядеть».

Оптические иллюзии подобного типа не являются научными инструментами для диагностики, но часто используются как способ развлечения или стимул для размышлений. Эксперты также отмечают, что головоломки и визуальные тесты могут способствовать активизации умственной деятельности и тренировке внимания.

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