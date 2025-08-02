Тест на личность: то, что вы увидите первым, раскроет, как легко вы впускаете людей в свою жизнь

Тест на личность / © unsplash.com

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В социальных сетях набирает популярность новая оптическая иллюзия, которая, по словам психолога Марины Нейралян, способна рассказать о ваших глубинных чертах характера.

Об этом сообщило издание Mirror.

Психолог предложила зрителям посмотреть на оптическую иллюзию, напоминающую природный пейзаж, и ответить на простой вопрос: что вы увидели первым?

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Тест на личность. Фото: @martijn.schrijver/Instagram

Если первым вы увидели водопад — вы, вероятно, открыты к общению и легко заводите новые знакомства. По словам психолога Марины Нейралян, такие люди считают себя открытыми, умеют слушать и дают полезные советы. В то же время другие могут воспринимать их как слишком позитивных, будто у них нет собственных проблем. На самом деле они предпочитают решать трудности самостоятельно и не всегда открывают свою уязвимость.

Зато те, кто сначала увидел панду, обычно не спешат впускать людей в свой личный круг. Они могут казаться доброжелательными, но доверяют не сразу. По словам Нейралян, им трудно отпустить прошлое, что часто связано с травматическим опытом.

Этот тест, как и другие, не стоит воспринимать как научную диагностику, но он может стать интересным инструментом для самопознания.