Тест на личность: узнайте, какую часть себя вы скрываете от себя и других

Какую правду о себе вы скрываете / © Credits

Мы все имеем часть себя, которую не показываем другим — иногда даже не осознавая этого. Простой тест с выбором шторы поможет понять, какую черту или эмоцию вы скрываете от мира — и, возможно, даже от себя.

Об этом сообщило издание Encancha.

Перед тем как сделать выбор, сделайте несколько глубоких вдохов, сосредоточьтесь на настоящем моменте и доверьтесь интуиции. Взгляните на шторы — первая, что привлечет ваше внимание, и является вашей подсказкой.

Тест на личность. Фото: Encancha

Штора №1

Если вы выбрали первую штору, возможно, в последнее время вас беспокоят навязчивые или тревожные мысли, которые трудно озвучить. Вы боитесь осуждения или собственных эмоций, хотя на самом деле эти переживания являются естественной реакцией на стресс. Стоит позволить себе говорить о них — это поможет справиться с тревогой.

Штора №2

Ваш выбор свидетельствует о том, что вы скрываете часть своей личности. Из-за этого окружающим может быть сложно понять вас или доверять вам. Подумайте, почему вам трудно быть собой — возможно, причина в неуверенности или страхе неприятия. Работа над самооценкой поможет научиться показывать настоящего себя без страха.

Помните, что этот тест носит развлекательный характер и не является научным исследованием.

