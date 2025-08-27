Тест на личность: узнайте, насколько вы общительны

Тест-рисунок / © Freepik

Вы когда-нибудь задумывались, как вас воспринимают другие? Пройдите новый тест, чтобы узнать, насколько вы открыты и общительны.

Выберите одну из следующих мышей.

Посмотрите на рисунки и выберите животное, которое вам больше нравится.

Мышка 1

Если вы выбрали мышку 1, вы, вероятно, относитесь к людям, которые любят быть в компании, но не стремятся к лидерству. Вы приветливы и открыты, однако предпочитаете более спокойное окружение. Вам нравится общение и светская беседа, но вы не чувствуете необходимости быть душой компании. Вы легко заводите друзей, ведь вы дружелюбны и теплы.

Мышка 2

Выбор мышки 2 свидетельствует о том, что вы скорее всего интроверт и более застенчивы. В незнакомых ситуациях вы можете чувствовать себя неловко и испытывать трудности с началом разговора. Это не значит, что вы недружественны; просто вам комфортнее в небольших группах и в общении лицом к лицу, чем на шумных мероприятиях.

Мышка 3

Если ваш выбор — мышка 3, вы относитесь к экстравертируемым и товарищеским личностям. Вы любите общение и легко вступаете в разговор с другими. Вы исполнены энтузиазма, любите исследовать что-то новое и процветаете в социальных ситуациях, ведь взаимодействие с людьми дает вам энергию. Вам легко заводить друзей, и вы часто становитсяе центром внимания на вечеринках.

Помните, этот тест создан исключительно для развлечения и не имеет научной ценности.

А еще предлагаем задуматься над тем, что вне человека может раскрыть его характер. Ученые недавно представили исследование. Они обнаружили связь между осанкой во время стояния и чертами личности человека.