Тест на личность: выберите рисунок и узнайте свой уровень эмоционального интеллекта

Тест на эмоциональный интеллект / © Unsplash

Реклама

Раскройте скрытые стороны своей личности с помощью увлекательного теста по рисунку. Посмотрите на три волшебные мандалы и выберите ту, которая вас больше всего привлекает.

Ваш выбор покажет ваш уровень эмоционального интеллекта и поможет лучше понять себя.

Не упустите шанс заглянуть в глубины собственного сознания — пройдите тест прямо сейчас!

Реклама

Что такое эмоциональный интеллект?

Наш тест — это уникальный способ узнать свой уровень эмоционального интеллекта, созданный в формате психологического эксперимента.

В отличие от обычных IQ-тестов он не оценивает логическое мышление, а использует мандалы как символический инструмент для определения вашей эмоциональной зрелости.

Как пройти тест?

Посмотрите внимательно на три мандала.

Почувствуйте, какая из них вызывает у вас наибольший отклик.

Реклама

Не анализируйте — просто доверьтесь интуиции.

Затем узнайте, что ваш выбор говорит о вашем уровне эмоционального интеллекта.

Фото Абмеервуд

Мандала 1

Если вы выбрали первую мандалу, у вас высокий уровень эмоционального интеллекта.

Вы легко узнаете собственные чувства и эмоции других, умеете управлять ими и положительно влиять на окружающих.

Реклама

Вы открыты, общительны и хорошо ладите с людьми.

Мандала 2

Если вы выбрали вторую мандалу, ваш уровень эмоционального интеллекта средний.

Вы в большинстве своем осознаете свои эмоции, но иногда вам трудно справиться со стрессом или напряжением.

Несмотря на это, вы обычно поддерживаете гармоничные отношения и стремитесь к личностному развитию.

Реклама

Мандала 3

Если вас привлекла третья мандала, ваш уровень эмоционального интеллекта может быть ниже среднего.

Вы не всегда легко понимаете собственные чувства или реакции других, что может усложнять общение.

Однако помните — эмоциональный интеллект можно развивать через практику саморефлексии, внимательность и открытость.

Помните, что в этом тесте нет правильных или неправильных ответов.

Реклама

Это не оценка, а инструмент самопознания, который поможет вам лучше понять эмоциональную сферу.

Напомним и о тесте на личность, который укажет на то, что вами руководит в жизни.