Тест на логику: найдите красную ложку за 6 секунд (фото)

Тест / © unsplash.com

В новой логической головоломке пользователям предлагают найти красную ложку среди четырех разных предметов, расположенных рядом.

Задача опубликована на Радио Трек.

Задание оказалось непростым: на поиск выделено всего 6 секунд. По словам авторов теста, только люди с острым зрением могут быстро найти красную ложку.

Тест

Ответ на головоломку: красная ложка — это ложка под номером 4.

Тест

Это простое, но интересное упражнение тренирует внимание и быстроту восприятия, а также станет веселым вызовом для всех желающих проверить свою сообразительность.

