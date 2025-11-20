- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 235
- Время на прочтение
- 1 мин
Тест на логику: найдите красную ложку за 6 секунд (фото)
Попытайтесь найти красную ложку на черно-белом фото за 6 секунд! Эта головоломка на внимание и смекалку станет проверкой вашей наблюдательности и быстроты мышления.
В новой логической головоломке пользователям предлагают найти красную ложку среди четырех разных предметов, расположенных рядом.
Задача опубликована на Радио Трек.
Задание оказалось непростым: на поиск выделено всего 6 секунд. По словам авторов теста, только люди с острым зрением могут быстро найти красную ложку.
Ответ на головоломку: красная ложка — это ложка под номером 4.
Это простое, но интересное упражнение тренирует внимание и быстроту восприятия, а также станет веселым вызовом для всех желающих проверить свою сообразительность.
