Тест на наблюдательность: найдите два разных пера за 18 секунд

Головоломка / © Pixabay

В современном мире, переполненном зрительными раздражителями, сосредоточиться на деталях бывает трудно. Это упражнение поможет улучшить вашу внимательность.

Задача в том, чтобы найти два пера, которые отличаются среди на вид одинаковых, за 18 секунд на рисунке.

Советы для успеха

Тщательно смотрите на маленькие секции изображения.

Обратите внимание на форму и цвет.

Не отвлекайтесь, оставайтесь сконцентрированными.

Найдите 2 разных пера всего за 18 секунд / © Фото из открытых источников

Не огорчайтесь, если сразу не получится. Каждая попытка – это шаг к развитию внимательности. Важно участвовать и продолжать тренироваться.

Если вы нашли разные перья — поздравляем! Вы проявили быстроту и внимательность.

© Фото из открытых источников

Если не удалось – не сдавайтесь, попробуйте еще раз.

