Тест на наблюдательность: только люди с высоким IQ смогут найти ошибку

Что-то не так на рисунке — нужно найти ошибку на иллюстрации.

Популярная в Сети задача поможет проверить когнитивные способности любителям головоломок и как, утверждают ее создатели, определяет высокий уровень IQ. Если вы найдете на иллюстрации, изображающей обычную сцену в гостиной за 5 или менее секунд ошибку, у вас, вероятно, высокий IQ.

На рисунке изображен мужчина, который дома на диване наслаждается чашкой горячего чая перед телевизором. Учитывая, что свет включен, наверное, это вечерняя сцена, вокруг мужчины два кота, выглядит все довольно уютно. На экране телевизора показывают парад в честь Дня Благодарения, из чего можно сделать вывод о стране и сезоне, когда все происходит.

На первый взгляд, все понятно, картинка ничего не скрывает, но есть одна ошибка, которую за 5 секунд нужно найти.

Тест: найди ошибку

Для решения головоломки нужно задействовать как аналитические, так и творческие способности. Каков правильный ответ, что здесь не так, что скрыто?

Ответ следующий – на иллюстрации столик, где стоит чашка с чаем имеет только три, а не четыре ножки. Как только вы замечаете неправильную деталь, это покажется очень очевидным. И удивительно, что не сразу заметили.

Тест: отгадка

Если вы не заметили эту деталь, не беда. Конечно, как и во всем остальном, чтобы решать такие головоломки, нужно время и тренировки.